Svarstys, ar elektronines cigaretes ženklinti banderolėmis, ar didinti akcizus

Parlamentas antradienį po pateikimo pritarė tokiam socialdemokrato Algirdo Syso pasiūlymui. Jo registruotoms Akcizų įstatymo pataisoms pirmajame balsavime pritarė 75 Seimo nariai, trys susilaikė.
„Šiandien nėra kontroliuojama, kiek įvežama (e. cigarečių – BNS), kokių skysčių, dėl to gyvenimo realybėje susiduriame su tuo, kad vis daugiau jaunų žmonių pradeda būtent nuo skysčių e. cigaretėse su visokiais priedais. Ir matome, kokios yra pasekmės“, – teikdamas siūlymą sakė A. Sysas.
Jis siūlo e. cigaretėms taikyti tokį pat reguliavimą, kuris dabar galioja tabako gaminiams, – jos būtų ženklinamos specialiomis banderolėmis.
„Nors Akcizų įstatyme numatyta, kad jie (e. cigarečių pardavėjai – BNS) turi užsiregistruoti kaip pardavėjai ir patys deklaruoti, tai yra laisvas apsisprendimas. Nėra konkretikos, o visi kiti tabako gaminiai žymimi banderolėmis“, – sakė socialdemokratas.
Pasak A. Syso, tai leistų valstybei gauti pajamų iš prekybos šiais rūkalais, užtikrintų tinkamą jų apskaitą ir prekybos kontrolę.
Parlamentaras įsitikinęs, jog dabar e. cigarečių prekybai sudarytos išskirtinės sąlygos, nes jų nebūtina ženklinti banderolėmis.
E. cigaretės itin išpopuliarėjo tarp jaunimo dėl įvairių skonių, spalvotų pakuočių, bekvapių savybių, jos plačiai reklamuojamos ir socialiniuose tinkluose.
Spręs, ar didinti akcizus
Seimas imasi svarstyti, ar nuo kitų metų didinti akcizus elektroninėms cigaretėms bei kaitinamojo tabako gaminiams, taip siekiant pažaboti šių rūkalų vartojimą ir papildyti gynybos biudžetą.
Devyni Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos nariai e. cigaretėms nuo kitų metų ragina taikyti 1,5 euro už mililitrą jų skysčio, o kaitinamajam tabakui – 100,6 euro už 1 tūkst. vienetų akcizo tarifą.
Šiemet e. cigarečių akcizas siekia 0,63 euro, kaitinamojo tabako – 89,4 euro.
Tokioms jų parengtomis Akcizų įstatymo pataisomis po pateikimo antradienį pritarė 56 Seimo nariai, vienas prieštaravo, dar 22 – susilaikė. Toliau pataisos bus svarstomos Biudžeto ir finansų komitete.
Pajamas iš šių akcizų siūloma skirti krašto apsaugai.
Rengėjų teigimu, e. cigaretės „tampa nauja visuomenės sveikatos epidemija pasaulyje“, jos labai populiarios tarp nepilnamečių, į kuriuos pardavėjai ir taikosi.
„Būtina didinti šių produktų apmokestinimą, tokiu būdu stabdant vartojimo plėtrą jaunimo grupėje. Tuo metu papildomai gautos pajamos gali reikšmingai papildyti šiuo metu itin aktualų valstybės gynybos biudžetą“, – teigiama projekto aiškinamajame rašte.
Iniciatoriai taip pat pabrėžia, kad prekiautojai ignoruoja draudimą prekiauti e. cigarečių skysčiais su skoniais bei fiksuoja augančius pelnus.
„Valstietis“ Eimantas Kirkutis sakė, kad kaitinamojo tabako ir e. cigarečių gaminiai yra vienintelės akcizu apmokestinamos prekės, iš kurių akcizų surenkama vis daugiau.
„Reiškia, kad šitų tabako gaminių vartojimas didėja, susiduriame su tikrai didelėmis problemomis, (...) tai daro didelę įtaką visuomenės sveikatai“, – pristatydamas siūlymą teigė E. Kirkutis.
Jei pataisos būtų priimtos, 2027-iaisiais e. cigarečių akcizas toliau didėtų iki 2 eurų, 2028-aisiais – iki 2,5 euro, o kaitinamajam tabakui – atitinkamai iki 113,2 euro ir 125 eurų.
„Valstietė“ Aušrinė Norkienė yra sakiusi, jog Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga laikosi pozicijos, kad tabako, alkoholio ir elektroninių cigarečių akcizai gali būti keliami sparčiau taip didinant valstybės biudžeto pajamas.
Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas yra sakęs, kad kol kas 2026 metų valstybės biudžeto projekte neketinama labiau didinti akcizų tabakui ir alkoholiui, nei Seimas nusprendė pernai vasarą, tačiau su „valstiečiais“ bus ieškoma kompromiso dėl jų spartesnio kėlimo.
Dar ankstesnės kadencijos parlamentas priimdamas Valstybės gynybos fondą nusprendė 2025–2027 metais padidinti šiuos akcizus, siekiant surinkti daugiau lėšų krašto apsaugai.
