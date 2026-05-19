 Sysas: tai paskatintų pensijų fondus labiau mylėti savo klientus

Sysas: tai paskatintų pensijų fondus labiau mylėti savo klientus

2026-05-19 10:35
BNS inf.

Seimo Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) pirmininkas Algirdas Sysas siūlys atsisakyti 1,5 proc. valstybės skatinamosios įmokos kaupiantiesiems antrojoje pensijų pakopoje, antradienį rašo visuomeninio transliuotojo LRT portalas.

Algirdas Sysas
Algirdas Sysas / P. Peleckio / BNS nuotr.

Jis sako, kad tokį pasiūlymą registruos Seime svarstant 2027 metų valstybės biudžetą.

A. Syso teigimu, apie 300 mln. eurų, kiek kainuoja ši paskata, būtų galima skirti mažas pajamas gaunantiems esamiems pensininkams.

„Galbūt tai paskatintų pensijų fondus labiau mylėti savo klientus ir labiau rūpintis jų būsimomis pensijomis. Tikrai nėra noro uždaryti antrąją pakopą“, – LRT sakė A. Sysas.

Kaupdamas antroje pakopoje žmogus įneša 3 proc. darbo užmokesčio („ant popieriaus“), o valstybė prideda 1,5 proc. užpraėjusių metų vidutinio šalies darbo užmokesčio.

BNS rašė, kad pensijų kaupimą per ketvirtį nutraukė apie 550 tūkst. žmonių, arba beveik 40 proc. kaupiančiųjų, tuo metu liko kaupti apie 860 tūkstančių.

Iki šiol antroje pakopoje kaupė apie 1,45 mln. gyventojų, o bendras jų sukauptas turtas siekė apie 10,6 mlrd. eurų.

Dviejų metų galimybių langas pasitraukti iš kaupimo ir atsiimti lėšas atsivėrė šių metų pradžioje.

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Komentarai

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Komentarai

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taskasirviskas
A.Sysas siūlydamas panaikinti 1,5 procentus valstybės paramą kaupiantiesiem antroje pensijų pakopoje būtent ir siekia visiškai sužlugdyti antrąją pensijų pakopą vietoje to geriau pamąstytų, kuom valstybė dar galėtų prisidėti likusiems kaupime žmonėms, kad ir tie nenuspręstų atsiimti savo indėlių.
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Senelis
Žigulis 10 metu 5000 rubliu buvo dabar būtu 50 000 euru nauja mašina galima paimti kaip pagerejo gyvenimas
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b/y/b/y/s burzu
IDIOTE Sysai, privatininkui nusisikti ant tu busimu pensininku. JU tikslas kuo daugiau nulupti is ubagu ir kitu doru bet durnu zmoniu. Uzmusk burzuju.
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