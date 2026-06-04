Taminskas: dėl baltarusiškų trąšų tranzito „neverta aušinti burnos“

„Galiojančios yra Europos sankcijos, jos galioja iki kitų metų vasario mėnesio. Aš dar pernai, kai vyko diskusijos dėl baltarusiškų trąšų, sakiau, kad aš esu įsitikinęs daugiau nei 100 procentų, kad sankcijos bus pratęstos. Neverta aušinti burnos ir užsiimti spekuliacijomis dėl trąšų vežimo“, – ketvirtadienį Žinių radijui sakė J. Taminskas.
Ministras tikina, kad nėra patyręs spaudimo atnaujinti baltarusiškų trąšų tranzitą per Lietuvą.
„Aš spaudimo jokio nepatyriau, jokių laiškų nesu gavęs. Jeigu kiti yra gavę laiškų arba patyrę spaudimą, tai jie ir turėtų pasisakyti, kokį jie kas patiria spaudimą“, – sakė jis.
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys praėjusią savaitę teigė, kad šiuo metu nėra pagrindo peržiūrėti ES sankcijų Baltarusijos kalio trąšoms, nors šis klausimas aptariamas su Jungtinėmis Valstijomis.
Lietuvos diplomatijos vadovas pabrėžė, kad norint priimti su minėtomis sankcijomis susijusius sprendimus privalomas 27 ES valstybių vienbalsiškumas, o diskusijos apie jų panaikinimą neturint tam teisinių ir politinių sąlygų – „laiko švaistymas“.
Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen) praėjusią savaitę teigė, kad kol nepasikeitė priežastys, dėl ko buvo įvestos europinės sankcijos baltarusiškoms trąšoms, nėra pagrindo jų panaikinti.
„Laisvosios Europos radijas/Laisvės radijas“ praėjusią savaitę paskelbė, kad JAV pareigūnai prašo Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos panaikinti sankcijas Baltarusijos kalio trąšoms, kad būtų leistas šio produkto tranzitas per jų teritorijas.
Lietuva nuo 2022-ųjų vasario 1-osios yra sustabdžiusi baltarusiškų kalio trąšų tranzitą po to, kai JAV, reaguodamos į žmogaus teisių pažeidimus Baltarusijoje, 2021 metais pritaikė sankcijas didžiausiai šios šalies kalio trąšų gamintojai „Belaruskalij“.
Šiemet JAV šias sankcijas atšaukė, kai Aliaksandro Lukašenkos režimas paleido dalį politinių kalinių. Nepaisant to, Lietuva trąšų tranzitui ribojimus tęsia, nes juos po JAV sprendimo vėliau įvedė ir ES.
K. Budrys anksčiau gegužės mėnesį per uždarą Socialdemokratų partijos frakcijos posėdį prabilo apie spaudimą iš JAV dėl baltarusiškų trąšų tranzito. Tai BNS patvirtino keli jame dalyvavę politikai, kalbėję su anonimiškumo sąlyga.
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