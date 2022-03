Turguje žuvimi prekiauta pažeidžiant reikalavimus

Utenos turguje pričiupti prekybos gyva žuvimi neregistravę pardavėjai, o Šiauliuose teko sustabdyti įmonę, kuri gamino žuvies produktus nesilaikydama maisto saugos reikalavimų. Žuvis yra greitai gendantis produktas, todėl VMVT pardavėjus perspėja griežtai laikytis prekybos žuvimi taisyklių, o pirkėjus, norint išvengti apsinuodijimų žuvies produktais - nepirkti įtartinos produkcijos.

„Savaitgalį atlikome netikėtą patikrinimą Utenos miesto turgavietėje ir aptikome pardavėjus prekiavusius gyvomis, nepaskerstomis žuvimis. Patikrinimo metu dėžėje sukrauti eršketai, karpiai, amūrai, upėtakiai dar rodė gyvybės ženklus, tačiau buvo apipilti ledu. Nuo praėjusių metų lapkričio 1 d. yra draudžiama pirkėjui parduoti gyvą žuvį prieš tai jos nepaskerdus, todėl toks prekiautojų elgesys iš tiek stebina. Be to, prekeiviai, nebuvo registravę prekybos gyva žuvimi VMVT, todėl veikla nedelsiant uždrausta. Asmenims bus taikomos administracinio poveikio priemonės“, - pasakoja VMVT Utenos departamento direktorius Linas Tiškus.

Mažmeninės prekybos taisyklių pakeitimais taip pat yra nustatyti labai aiškūs reikalavimai, kaip gyvos maistinės žuvys mažmeninės prekybos vietose turi būti apsvaigintos, skerdžiamos, skrodžiamos. Pirkėjo išsirinktos žuvies skerdimui ir išdarinėjimui prekyvietėje turi būti įrengta tam skirta vieta, šį darbą atlikti gali tik apmokyti darbuotojai.

Tuo tarpu Šiauliuose VMVT inspektoriams teko sustabdyti mažais kiekiais žuvies produktus gaminusios ir prekiavusios įmonės veiklą. Planinio patikrinimo metu nustatyta, kad jau daugiau kaip 2 mėnesius šį įmonė nepildė savikontrolės žurnalų, neatliko laboratorinių tyrimų. Aptikti žuvies gaminiai be ženklinimo ir atsekamumo, juos uždrausta tiekti į rinką. Inspektoriai, taip pat rado itin netvarkingos žuvies ruošimo vietas, peilių laikymo lentynėles paveiktas korozijos, nenuvalytus inventoriaus paviršius, druskos, naudojamos žuvies ruošimui, indus pilnus įvairių nešvarumų. Patalpose taip pat nebuvo sudarytų sąlygų asmens higienai, aptikta ir daugybė kitų sanitarinių pažeidimų.

VMVT primena, kad norint pradėti prekiauti maistinėmis žuvimis mažmeninės prekybos vietose, įskaitant turgavietėse ar paviljonuose, šią veiklą būtina užregistruoti teritoriniuose VMVT padaliniuose.

Susipažinti su Veterinarijos reikalavimais gyvų žuvų tvarkymui mažmeninės prekybos įmonėse galima čia.

Ką būtina žinoti vartotojams?

Norint išsirinkti kokybiškiausią ir saugiausią žuvį ar jos produktą, reikėtų žinoti keletą paprastų aspektų prieš ketinant ją pirkti prekyvietėje ar parduotuvėje:

* tinkamą temperatūrą ir žuvies kokybę užtikrina tik pakankamas ledo kiekis ant žuvies paviršiaus. Ledas turi būti švarus, skaidrus, sušaldytas iš švaraus vandens;

* pasitaiko atvejų, kad turgavietėse kitose atvirose prekyvietėse nesupakuotos šviežios žuvys ir jų produktai būna parduodami be ledo arba krūvoje „viena ant kitos“ . Taip laikant žuvį, didelė tikimybė, kad ji bus nekokybiška ir nesaugi;

* supakuotos šviežios žuvys ir jų produktai turi būti laikomi šaldymo įrenginiuose, kuriuose užtikrinama tirpstančio ledo temperatūra (0º C);

* pirkdami sušaldytus žuvų produktus, atkreipkite dėmesį į tai, ar tikrai šaldytuvo termometras rodo -18 º C;

* atšildytos žuvys turi būti laikomos tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir šviežios, tik prie pavadinimo pateikiama nuoroda „atšildyta“ ar „atitirpinta“.

Žuvys yra greitai gendantis maisto produktas, todėl nusipirkus šviežią ar atšildytą žuvį reikėtų jos nelaikyti be papildomo apdorojimo ir iškart gaminti, jokiu būdu neužšaldyti antrą kartą jau atšildytos žuvies. Laikant šaldytuve aukštesnėje nei nulinėje temperatūroje, žuvis greitai ims gesti ir nebus tinkama vartoti.