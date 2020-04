Turizmo asociacija: 14 dienų pinigų grąžinimo terminas sukeltų bankrotų virtinę

Lietuvos turizmo asociacijos vykdomoji direktorė Milda Plepytė-Rainienė sako, kad jei bus nuspręsta pritarti prezidento Gitano Nausėdos siūlymui dėl to, kad pinigai turistams už neįvykusias keliones turi būti grąžinti ne vėliau kaip per 14 dienų nuo organizuotos turistinės kelionės sutarties nutraukimo dienos, kelionių organizatoriai to neatlaikytų ir grėstų „bankrotų virtinė“.