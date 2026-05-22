Ūkininkai įspėjo: pirmųjų lietuviškų braškių teks palaukti

Šiais metais braškių derliaus dar mažai – per dieną priskinama vos keletą kilogramų uogų, esą noksta jos sunkiai ir lėtai.
„Pradėjome kokią gegužės 14 d., t. y. į prekybą išėjome, bet ta prekyba nėra didelė“, – pasakojo ūkininkė Erika Skrodenė.
Pačias pirmąsias uogas ūkininkai nuskynė mėnesio pradžioje, tačiau jų užteko tik pačių poreikiams patenkinti, tad klientams tenka laukti gausesnio derliaus.
Dabar visos uogos prekyboje iššluojamos, esą po žiemos žmonės pasiilgo lietuviškų braškių.
„Turime pastovių klientų, kurie laukia jau seniai, kai uogos dar net žydėti nebuvo pradėjusios. Klausė, gal jau turite uogų, bet turime tą ratą, kurie mėgsta iš šiltnamio, ir turime tų, kurie laukia iš laukų“, – komentavo E. Skrodenė.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Už pirmąsias lietuviškas uogas iš šiltnamio tenka mokėti brangiai, bet, anot ūkininkų, kainos klientų nebaido, esą pirmųjų braškių perkama vos po kilogramą ar net mažiau.
„Nuo 14–16 eurų už kilogramą. Tai siūlome ir po 250 gramų tiems, kas nori kelias uogeles paragauti. Kas jau pasiilgo uogų, nusiperka kilogramą, paragauja ir vėl atbėga kilogramo, nes nežino, ar rytoj bus, ar ne“, – dalijosi ūkininkas Manfredas Rudis.
Ūkininkai atviravo, kad suskaičiavus tikslią braškių savikainą, uogos turėtų kainuoti brangiau, tačiau kelti kainos nebėra kur.
„Kainą lemia visos mūsų išlaidos, jei viskas pabrango – uoga taip pat turėtų brangti. Tačiau kaina šiemet lieka ta pati, nes nesinori kliento atbaidyti“, – tikino E. Skrodenė.
Labai trūksta šilumos ir saulės.
Kol kas lietuviškų braškių pasiūla mažesnė už paklausą, esą uogos sirpsta sunkiai dėl vėsių orų.
„Labai trūksta šilumos ir saulės. Jei nori braškes auginti tinkamai – temperatūra neturi svyruoti, pavyzdžiui, kai naktį mes turime minusą, o kitą dieną 20 laipsnių šilumos. Tai didžiausia problema“, – kalbėjo M. Rudis.
Tiesa, nors ir sunkiai, tačiau uogos noksta, o braškių skonis geras, jos didelės ir gražios.
„Skanumo gal ir trūksta, nes aplinkoje trūksta saulės ir šilumos – tai taip pat turi įtakos saldumui. Mūsų su meile užauginta uoga, tad tikrai skani“, – sakė E. Skrodenė.
Ūkininkų skaičiavimais, jei orai palepins, pirmųjų braškių iš lauko sulauksime Tėvo dienai.
„Iš laukų, jei viskas bus gerai ir šiluma prasidėtų nuo rytojaus, nes dabar žydėjimo pradžia – trys savaitės ir galėtume jau valgyti pirmas uogas“, – teigė M. Rudis.
Tiesa, jei orai atvės, o saulė nelepins – uogos nenoks, tad tuomet teks laukti ilgiau. Iš lauko braškės visada pigesnės, todėl tikimasi, kad kainos klientams nebesikandžios.
Naujausi komentarai