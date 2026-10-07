Ūkininkams spalį – 332 mln. eurų šių išmokų

Ji pavedė Nacionalinei mokėjimo agentūrai pasirengti nuo spalio 16 dienos iki lapkričio 30 dienos mokėti šių metų išmokas. Jos negali viršyti 75 proc. visos ūkininkui priklausančios paramos sumos.
„Šie metai žemdirbiams buvo kupini gamtos iššūkių, prie kurių prisidėjo ir išaugusios trąšų ir kuro kainos. Todėl labai svarbu, kad tiesioginės išmokos juos pasiektų kuo greičiau“, – pranešime sakė viceministras Kęstas Spūdys.
Išankstinės išmokos bus mokamos tiems ūkininkams, kurių deklaruoti plotai atitinka reikalavimus ir kuriems atliktos būtinos patikros.
Numatoma mokėti jauniesiems ūkininkams, taip pat ir kitiems, pasinaudojusiems priemone tvarumui didinti. Be to, išmokos bus mokamos pagal susietąją paramą už baltyminius augalus, cukrinius runkelius, vaisius, uogas ir riešutus, daržoves, taip pat už ekologines sistemas.
Ministerija atkreipia dėmesį, kad išankstinės išmokos nebus mokamos už veiklas ir ekologines sistemas, kurių patikra dar nėra baigta ir bus baigta kitais metais. Likusi paramos dalis bus mokama nustačius galutinį ūkininkui priklausantį paramos dydį.
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