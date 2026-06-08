Už neteisėtą šios paslaugos teikimą siūloma numatyti baudas ir fiziniams asmenims

Tai numatančius Administracinių nusižengimo kodekso (ANK) pakeitimus įregistravo Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė Lina Šukytė-Korsakė, socialinės apsaugos ir darbo ministrė parlamentarė Jūratė Zailskienė, Seimo Asmenų su negalia teisių komisijos pirmininkė Indrė Kižienė ir kiti parlamentarai.
Šiuo metu administracinė atsakomybė už neteisėtai teikiamas socialinės globos paslaugas taikoma tik juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims. Tačiau ANK nėra numatyta galimybė bausti fizinius asmenis, net jei jie faktiškai vykdo socialinės globos veiklą neteisėtai.
Pasak projekto rengėjų, Lietuvoje stebima nerimą kelianti situacija, kai socialiai pažeidžiamiems asmenims teikiamos paslaugos, kurios savo turiniu artimos socialinėms bei sveikatos priežiūros paslaugoms.
„Šios paslaugos teikiamos pažeidžiant galiojančius teisės aktus, t. y. jos teikiamos neteisėtai – neturint tam reikalingų leidimų (licencijos teikti socialinę globą ar suteiktos teisės teikti akredituotas socialinės priežiūros ir laikino atokvėpio paslaugas), nesilaikant šioms paslaugoms nustatytų kokybės, saugumo bei kitų reikalavimų. Todėl kyla grėsmė tiek socialiai pažeidžiamų paslaugų gavėjų teisėms, tiek jų gerovei, nes teikiamos paslaugos galimai neatitinka gavėjų individualių poreikių ir geriausių interesų“, – sakoma dokumento aiškinamajame rašte.
Kaip numato įregistruotos ANK pataisos, socialinės globos teikimas neturint licencijos ar kitokiu neteisėtu būdu, ar nesilaikant licencijuojamos veiklos sąlygų užtrauktų baudą fiziniams asmenims arba juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 640 iki 2 tūkst. 800 eurų. Tokio pat dydžio baudos taip pat numatytos už socialinės priežiūros ar laikino atokvėpio paslaugų teikimą nesilaikant akredituojamų socialinių paslaugų veiklos sąlygų.
Pakartotinai padaryti tokie administraciniai nusižengimai užtrauktų nuo 2 tūkst. 800 iki 6 tūkst. eurų baudą fiziniams asmenims, juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims.
Jei Seimas pritartų ANK pataisoms, tyrimą dėl neteisėtos socialinės priežiūros ir laikino atokvėpio paslaugų teikimą galėtų atlikti ir surašyti administracinių nusižengimų protokolus savivaldybių administracijos.
ANK pataisas savo parašais parėmė 21 Seimo „aušriečių“, socialdemokratų, „valstiečių“, Mišrios parlamentarų grupės atstovas.
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