Užimtumo tarnyba: Europos darbo barometras rodo neapibrėžtumą Lietuvoje

Tarnybos duomenimis, sausio mėnesį Europos darbo rinkos barometro rodiklis sumažėjo 0,1 balo ir siekia 99,9.
„Metus Europos darbo rinkos pradeda vis dar neturėdamos aiškios krypties“, – pranešime cituojamas IAB prognozių vadovas Enzo Weberis.
Užimtumo raidą prognozuojantis komponentas sausį šiek tiek padidėjo ir pasiekė 100,3 balo. Tuo metu nedarbo tendencijas numatantis komponentas sumažėjo 0,3 balo iki 99,5, o tai rodo, kad nedarbas artimiausiais mėnesiais gali šiek tiek išaugti.
Lietuvoje situacija pakrypo labiau neigiama linkme – barometras pirmą kartą nuo 2025 m. vasario smuktelėjo žemiau neutralios ribos. Artimiausių trijų mėnesių prognozės įvertintos 98,9 balo ir rodo, kad situacija darbo rinkoje gali šiek tiek blogėti. Palyginti su ankstesniu mėnesiu, rodiklis sumažėjo 1,4 balo.
Nedarbo rodiklių raidą numatantis komponentas smuko iki 99,7. Tuo metu užimtumo prognozes atspindintis komponentas sumažėjo 2,5 balo ir taip pat po ilgo laikotarpio atsidūrė žemiau neutralios ribos.
Europos darbo rinkos barometras yra pagrindinis mėnesio rodiklis, pagrįstas 18 vietinių ar regioninių valstybinių užimtumo tarnybų apklausa. Tyrimą nuo 2018 metų birželio kartu vykdo užimtumo tarnybos ir Užimtumo tyrimų institutas.
Naujausi komentarai