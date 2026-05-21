Vaitiekūnas apie priemones verslui: jau galima matyti tuos povandeninius akmenukus, kurie kaupiasi

„Iš vienos pusės mes matome, kad situacija nepasikeitusi, kuro kainos yra aukštos, konfliktas Hormuzo sąsiauryje tebesitęsia, sąsiauris yra uždarytas. Iš kitos pusės matome, kad ta priemonė (dyzelinio akcizo sumažinimas – BNS), jinai nėra labai taikli, turime jau taiklesnių priemonių“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė Kristupas Vaitiekūnas.
„Po truputį mes pereiname prie priemonių, kurios yra tikslinės priemonės“, – pridūrė jis.
Pasak ministro, sunkumų patiriančiam verslui bus siūloma pagalba apyvartinėms lėšoms, taip pat eksporto garantijos.
„Pirminiai duomenys, kuriuos mes matome mūsų ekonomikos, yra tikrai tokie padrąsinantys ir neblogi, ypatingai matant tarptautinį kontekstą. Bet pažvelgus giliau, tai, be abejo, jau galima matyti tuos povandeninius akmenukus, kurie kaupiasi ir apie kuriuos reiktų pagalvoti“, – sakė K. Vaitiekūnas.
Be to, anot jo, Lenkijai apmokestinus energetikos įmonių viršpelnius Lietuva tikrai galėtų pasekti tuo pavyzdžiu.
„Skaičiuojant viršpelnius yra remiamasi praeities rezultatais įmonių. Pas mus įmonės praeities rezultatai yra su minuso ženklu, tai dabar (...) mes jiems pelno neleisime uždirbti, nemanau, kad tai geras sprendimas. Iš kitos pusės, jeigu tai europinė iniciatyva, labai aiškiai apibrėžta, visos šalys taiko, arba Lenkija tokią priima, tada galėtume tikrai daryti tą“, – aiškino ministras.
Kaip rašė BNS, pramonininkams įspėjant apie artėjančią krizę K. Vaitiekūnas jau anksčiau yra sakęs, jog kol kas konflikto Artimuosiuose Rytuose poveikis jaučiamas tik dėl augančių degalų kainų, o valstybė ruošia tikslines pagalbos priemones pažeidžiamiausioms grupėms.
Savo ruožtu vyriausiasis prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius trečiadienį sakė, kad valstybės pagalbą gyventojams – sumažintą dyzelino akcizą – būtų galima taikyti ir antroje metų pusėje.
BNS rašė, kad siekiant sumažinti degalų kainų poveikį valdžia dviem mėnesiams – iki birželio 15 dienos – sumažino dyzelino akcizą.
Be to, „Lietuvos geležinkelių“ bendrovė „LTG Link“ nuo balandžio 1 dienos iki gegužės 31 dienos 50 proc. sumažino traukinių bilietų kainas vietinio susisiekimo maršrutais.
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