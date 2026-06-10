Vaitiekūnas ragina nepalaikyti šio akcizo lengvatos: nebematau prasmės

„Reikalas su Irano krize, be abejo, kad tas konfliktas ten dar rusena, bet naftos kainos tikrai nebėra tokios, kokios buvo per patį piką. Tas pats matoma ir kuro kainose – jos taip pat nebėra tokios, kokios buvo. Prisimenu, kai teko piltis litrą dyzelino už 2,1 euro ir tai buvo geriausia kaina Vilniuje. Tuo metu neseniai degalinėje mačiau, kad kuro kaina buvo 1,74 euro. Taigi, ar tie 6 centai dabar dar turi kažkokią didesnę prasmę – manau, kad ne”, – Vyriausybėje ELTAI trečiadienį sakė K. Vaitiekūnas.
„Juolab, kad startuoja daug tikslinių priemonių, kurios yra nutaikytos į pažeidžiamiausias grupes, kaip ūkininkai bei verslas. Manau, kad šios priemonės bus kur kas geresnės”, – tikino ministras.
Anot jo, kolegos socialdemokratų partijoje į šiuos raginimus reaguoja ir supranta, kad valstybei reikia vengti papildomų išlaidų.
„Partiečiai yra supratingi. Jie suvokia, kad išlaidų bet kuriuo atveju turime ganėtinai daug ir reikia susilaikyti nuo papildomų. Manau, kad turiu ir palaikymą, ir supratimą“, – teigė Vyriausybės narys.
Dėl kilusio konflikto Artimuosiuose Rytuose kilus kuro krizei, balandžio viduryje Seimas skubos tvarka priėmė Vyriausybės siūlomą priemonę – iki birželio vidurio sumažino akcizą dyzelinui, tam panaudojant viršplanines pridėtinės vertės mokesčio (PVM) pajamas.
Finansų ministerija tuomet skaičiavo, kad galutinė kuro kaina gyventojams mažės maždaug 6 centais už litrą (su PVM). Tiesa, priemonė nustos galioti 2026 m. birželio 15 d., nebent parlamentas nuspręs ją pratęsti.
Prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius anksčiau akcentavo, kad situacijai naftos pardavimo rinkoje vėl pasikeitus dėl situacijos Hormuzo sąsiauryje ar kitų faktorių, Vyriausybė turėtų vėl atkurti iki šiol taikytas priemones, kurios turėjo palengvinti naštą gyventojams.
Parlamente grupė „Nemuno aušros“ ir socialdemokratų frakcijų atstovų yra registravę siūlymą iki spalio pratęsti lengvatos taikymą.
Apie tai, kad finansų ministras socialdemokratų frakcijos prašė nepratęsti lengvatos taikymo, ELTAI sakė Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) pirmininkas Algirdas Sysas.
Seimas dabar taip pat svarsto prezidento siūlymą įtvirtinti mechanizmą, kurį aktyvavus didžiausios galimos benzino ir dyzelinių degalų kainos būtų nustatomos kasdien, parlamentas sprendžia, ar degalinėms kuro kainas leisti didinti tik kartą per parą.
Siekiant padėti suvaldyti krizės Artimuosiuose Rytuose padarinius, Europos Komisija (EK) taip pat sudarė lengvesnes sąlygas skirti valstybės pagalbą labiausiai nukentėjusiems verslo sektoriams.
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