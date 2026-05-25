Valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamos šiemet didesnės nei pernai

Į valstybės biudžetą sausį–balandį gauta 5 274,7 mln. eurų pajamų – 8,9 proc. (429,1 mln. eurų) daugiau – tai sudaro 30,5 proc. patvirtinto metinio pajamų plano (17,314 mlrd. eurų), skelbia Finansų ministerija.
Pajamų iš mokesčių į valstybės biudžetą gauta 4,925 mlrd. eurų – 11,6 proc. (510,1 mln. eurų) daugiau.
Vien iš pridėtinės vertės mokesčio (PVM) įplaukė 2,512 mlrd. eurų – 8,5 proc. (196,3 mln. eurų) daugiau, o tai lėmė nuo 2025 metų gruodžio iki šių metų kovo, palyginti su tuo pat laiku prieš metus, didėjęs vidaus vartojimas, dėl kurio išaugo deklaruoto PVM prievolė.
Iš gyventojų pajamų mokesčio (GPM) gauta 2,25 mlrd. eurų – 11,5 proc. (232,5 mln. eurų) daugiau, o vien į valstybės biudžetą – 1,134 mlrd. eurų – 14,2 proc. (141,3 mln. eurų) daugiau. Augimą lėmė didėjęs darbo užmokesčio fondas ir mažesnis nei pernai GPM grąžinimas gyventojams, pateikusiems metines pajamų mokesčio deklaracijas.
Sausio–balandžio mėnesiais gauta 724,8 mln. eurų akcizų pajamų – 16,7 proc. (103,6 mln. eurų) daugiau nei prieš metus, o tai lėmė 50 mln. eurų didesnės įplaukos už energijos produktus: už etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus – 24,3 mln. eurų daugiau, už tabako produktus – 31,8 mln. eurų, už nuo šių metų apmokestintus nealkoholinius saldintus gėrimus gauta 9,7 mln. eurų.
Pelno mokesčio šiemet gauta 355,6 mln. eurų –10,9 proc. (35 mln. eurų) daugiau – dėl didesnių avansinio pelno mokesčio įmokų.
Kitų pajamų iš mokesčių į valstybės biudžetą gauta 198,5 mln. eurų – 20,6 proc. (34 mln. eurų) daugiau, iš jų 20,5 mln. eurų – iš nuo šių metų įsigaliojusio vadinamojo saugumo įnašo, arba ne gyvybės sutarčių mokesčio.
Kitų (nemokestinių) pajamų, išskyrus ES lėšas, į valstybės biudžetą gauta 350,1 mln. eurų – 18,8 proc. (81,1 mln. eurų) mažiau. Kitų pajamų sumažėjimą lėmė 58,9 mln. eurų mažesnė Lietuvos banko pelno įmoka (pernai – 130 mln. eurų) ir 25,3 mln. eurų mažesnės pajamos dėl nebegaunamų pajamų iš sunkiojo transporto kelių naudotojo mokesčių – nuo šių metų pradžios jų pajamos atitenka „Via Lietuvai“.
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