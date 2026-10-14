 Valys: dirbame, kad biudžeto deficitas neviršytų šios ribos

Valys: dirbame, kad biudžeto deficitas neviršytų šios ribos

2026-10-14 13:56
Erika Alonderytė-Kazlauskė (BNS)

Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad derybos dėl kitų metų biudžeto projekto dar vyksta, tačiau dirbama, kad viešųjų finansų deficitas neviršytų 3,8 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).

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<span>Valys: dirbame, kad biudžeto deficitas neviršytų šios ribos</span>
Valys: dirbame, kad biudžeto deficitas neviršytų šios ribos / R. Riabovo / BNS nuotr.

„Kadangi dar vyksta derybos, kažko papildomai komentuoti dar negaliu, nes derybos nesibaigusios. (...) Galimai jis (deficitas – BNS) bus 3,8 procento. Jeigu nepavyks susiderėt su kitais asignavimų valdytojais, gali šiek tiek ir kisti, bet kol jis nepriduotas, tai būtų neatsakinga atsakyti“, – žurnalistams trečiadienį Vyriausybėje teigė ministras.

„Kol kas nedidelė tikimybė (kad deficitas viršytų 3,8 proc. – BNS). Mes dirbam, kad jis nebūtų didesnis“, – pridūrė jis.

Premjeras Mindaugas Sinkevičius praėjusią savaitę pareiškė, kad valdžios sektoriaus deficitas kitąmet sieks apie 3,8 proc. BVP.

Kaip rašė BNS, Vyriausybė penktadienį planuoja svarstyti 2027-ųjų valstybės ir „Sodros“ biudžetų projektus, taip pat vadinamojo šeimos paketo priemones, valstybės tarnautojų ir pedagogų atlyginimų dydžius kitiems metams.

Jiems pritarus biudžeto projektas bus teikiamas Seimui – tai turi būti padaryta iki spalio 17 dienos.

Preliminarios kitų metų biudžeto pajamos su ES parama turėtų siekti 22,04 mlrd. eurų, o išlaidos – 27,85 mlrd. eurų.

Šiame straipsnyje:
Taurimas Valys
finansų ministerija
valstybės biudžetas
BVP
biudžeto deficitas

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