Valys: dirbame, kad biudžeto deficitas neviršytų šios ribos

„Kadangi dar vyksta derybos, kažko papildomai komentuoti dar negaliu, nes derybos nesibaigusios. (...) Galimai jis (deficitas – BNS) bus 3,8 procento. Jeigu nepavyks susiderėt su kitais asignavimų valdytojais, gali šiek tiek ir kisti, bet kol jis nepriduotas, tai būtų neatsakinga atsakyti“, – žurnalistams trečiadienį Vyriausybėje teigė ministras.
„Kol kas nedidelė tikimybė (kad deficitas viršytų 3,8 proc. – BNS). Mes dirbam, kad jis nebūtų didesnis“, – pridūrė jis.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius praėjusią savaitę pareiškė, kad valdžios sektoriaus deficitas kitąmet sieks apie 3,8 proc. BVP.
Kaip rašė BNS, Vyriausybė penktadienį planuoja svarstyti 2027-ųjų valstybės ir „Sodros“ biudžetų projektus, taip pat vadinamojo šeimos paketo priemones, valstybės tarnautojų ir pedagogų atlyginimų dydžius kitiems metams.
Jiems pritarus biudžeto projektas bus teikiamas Seimui – tai turi būti padaryta iki spalio 17 dienos.
Preliminarios kitų metų biudžeto pajamos su ES parama turėtų siekti 22,04 mlrd. eurų, o išlaidos – 27,85 mlrd. eurų.
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