VERT vadovas apie sumažėjusį dujų saugyklų užpildymą: yra rizika, kad kainos žiemą augs

Anot jo, Latvijoje esančios Inčukalnio požeminės dujų saugyklos užpildymas šiuo metu yra mažesnis nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.
„Praėjusiais metais tokiu metu saugyklos užpildymas Latvijoje buvo apie 40 proc. – tai sudarė beveik 9,7 teravatvalandes (TWh). Šiandien mes turime apie 33 proc. užpildymą, o tai yra beveik 2 TWh mažiau“, – trečiadienį žurnalistams sakė R. Pocius.
VERT vadovo teigimu, mažesnis saugyklų užpildymas gali turėti įtakos kainoms artėjančiu šildymo sezonu, ypač jei žiema būtų tokia pat šalta kaip praėjusi.
„Mes matome tam tikras rizikas dėl to, nes tiesiog turėdami mažesnį saugyklos užpildymą, turime riziką dėl kainos žiemos laikotarpiu – ypač, jei ta žiema būtų tokia pat šalta, kokią turėjome šiais metais. Išaugus gamtinių dujų vartojimui, kaina dėl išaugusios paklausos gali padidėti“, – aiškino jis.
Pasak R. Pociaus, viena pagrindinių priežasčių, kodėl saugyklos pildomos vangiau, yra dabartinė rinkos situacija, kai tiekėjams ekonomiškai nėra patrauklu kaupti dujas atsargoms.
„Kadangi mes matome gamtinių dujų importo kainos prognozę, o kaina yra prognozuojama tokio paties lygio, kokią ją turime šiandien, tiekėjams yra nenaudinga saugyklą pildyti dujomis ir dar mokėti papildomus infrastruktūros mokesčius – tiek Latvijai už saugojimą, tiek vėliau už transportavimą. Tokie yra barjerai“, – teigė VERT pirmininkas.
Anot jo, kai kurios Europos valstybės jau taiko papildomas skatinimo priemones, siekdamos užtikrinti pakankamą saugyklų užpildymą prieš žiemą.
„Europoje yra imamasi įvairių priemonių – tam tikrų garantijų iš valstybių, kai tiekėjams yra garantuojama, kad jei atsirastų kažkoks finansinis nuostolis, jis būtų padengiamas, tam, kad saugyklos vis tiek būtų pildomos“, – pažymėjo R. Pocius.
„Europos Komisija stebės, kad saugyklų užpildymas būtų didesnis ir to bus reikalaujama. Žiūrėsime, kaip bus ateityje, tačiau čia turėtų būti diskusijos dėl to, kaip tas saugyklas būtų galima užpildyti ir pasiekti lygį, kuris yra reikalaujamas“, – kalbėjo jis.
VERT vadovas taip pat pabrėžė, kad didžiausią įtaką gamtinių dujų kainoms ir toliau daro geopolitiniai veiksniai.
„Jei mes žiemą vėl turėsime kažkokių geopolitinių iššūkių, tai gali būti didžiausia priežastis, kuri gali turėti įtakos vienokiam ar kitokiam rezultatui“, – sakė R. Pocius.
Pasak jo, nepakankamas saugyklų užpildymas šiuo metu vertinamas kaip papildoma, nors ir mažesnė, rizika energetikos rinkai.
Kaip skelbta anksčiau, VERT sprendimu visų trijų gamtinių dujų vartotojų grupėms kintamas visuomeninės kainos tarifas nuo liepos augs 4 centais už kubinį metrą.
Besišildantiems namus gamtinėmis dujomis sąskaitos vidutiniškai išaugs apie 4 eurais per mėnesį.
Anot reguliuotojo, kainos didėja augant gamtinių dujų įsigijimo kainai dėl situacijos Artimuosiuose Rytuose ir kylančios dujų kainos tarptautinėse rinkose.
VERT teigimu, iš anksto užfiksavus dujų kainą, antrosios grupės vartotojams sąskaitų augimą pavyko sumažinti 2 eurais (būtų didėjusios 6 eurais).
Tai visiems buitiniams vartotojams šiemet leis sutaupyti apie 1,9 mln. eurų – neužfiksavus dujų kainos, tarifai būtų buvę dar apie 2–3 centais už kubinį metrą didesni.
Dabartinės visuomeninės elektros ir dujų kainos galioja iki birželio pabaigos.
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