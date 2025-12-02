Vilnius sako neprieštaraujantis EK sprendimui nutraukti bylą

„Prieš priimdama sprendimą EK informavo ir konsultavosi su Lietuva dėl sprendimo nutraukti bylą prieš Kiniją ir tolesnių žingsnių prekybiniuose santykiuose su Kinija, – BNS antradienį nurodė ministerija. – Esminis EK sprendimo motyvas, grindžiant bylos nutraukimą buvo, kad Lietuvos interesai buvo apginti, o Lietuvos eksporto į Kiniją metinė vertė atsigavo ir grįžo į panašias vertes, kurios fiksuotos iki Kinijai pradėjus taikyti ekonominę prievartą prieš Lietuvą.“
Nepaisant to, URM pabrėžia, kad Lietuva vis dar susiduria su Kinijos spaudimu: penkioms Lietuvos prekių eksporto kategorijoms tebegalioja sanitariniai ir fitosanitariniai apribojimai.
„Šių metų rugpjūtį Kinija, reaguodama į ES sankcijas, be jokio pagrindo įvedė atsakomąsias sankcijas dviem Lietuvos bankams, be to, lieka neišspręstas diplomatinio atstovavimo klausimas“, – sako ministerija.
Pekinas rugpjūtį įvedė sankcijas dviem Lietuvos bankams – Urbo bankui ir Mano bankui, Kinija teigė taip atsakanti į liepą ES priimtą 18-ąją sankcijų Rusijai paketą, kuriame ribojimai buvo pritaikyti ir dviem Kinijos bankams.
Minėti Lietuvos bankai Kinijoje nevykdo veiklos, todėl Pekino žingsnis yra daugiausia simbolinis.
Ministerijos teigimu, Komisija raštiškai įsipareigojo aktyviai siekti minėtų apribojimų Lietuvai panaikinimo politiniu ir ekspertiniu lygiu bei toliau sekti situaciją.
„Su EK sutarta, kad prireikus bus aktyvuojamas ES Kovos su ekonomine prievarta instrumentas“, – nurodė URM.
Kaip rašė BNS, ES 2022 metais pateikė skundą prieš Kiniją, teigdama, kad Pekino įvesti prekybos apribojimai, dėl kurių tais metais Lietuvos eksportas sumažėjo 80 proc., buvo nepagrįsti.
Pirmadienį PPO išplatintame pareiškime ES pareiškė, kad nebelaiko būtinybe nagrinėti skundo prieš Kiniją, nes „pagrindiniai šio ginčo tikslai buvo pasiekti ir atitinkama prekyba atnaujinta“.
Lietuva supykdė Pekiną dėl sprendimo 2021 metų liepą Vilniuje atidaryti taivaniečių atstovybę.
Kinijos valdančioji Komunistų partija nepripažįsta Taivano. Ji salą laiko atsiskyrusia Kinijos provincija, kuri kada nors vėl taps Kinijos dalimi.
Pekinas neigė, kad ėmėsi prievartos priemonių prieš Lietuvą.
ES pabrėžė, kad sprendimas nutraukti skundą nekeičia jos požiūrio į šį klausimą ir ji toliau stebės situaciją.
Naujausi komentarai