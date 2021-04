VMVT: Lietuva siekia vėl gauti laisvos nuo paukščių gripo šalies statusą

VMVT primena, kad prekyba su kai kuriomis šalimis nutrūko po to, kai Lietuvoje šių metų sausio 8 d. pirmą kartą šalies istorijoje buvo nustatytas paukščių gripas naminių paukščių laikymo vietoje Kaune. Nepaisant to, kad protrūkis įvyko 27 paukščius savo reikmėms laikančio ūkininko ūkyje, kuris jokioje prekyboje paukščiais nedalyvavo, šis incidentas panaikino Lietuvos laisvos šalies statusą dėl paukščių gripo. Tai reiškia, kad iš to regiono, kuriame rastas ligos židinys, negalima eksportuoti paukštienos ir jos gaminių.

Tam, kad tokį statusą vėl atgautų, VMVT pateikė deklaraciją, kurioje pateikiama detali informacija apie įvykdytą ir vis dar tebevykdomą paukščių laikymo vietų stebėseną. Taip pat atkreipiamas dėmesys, kad daugiau nei 3 mėnesiai paukščių laikymo vietose neužfiksuota paukščių gripo protrūkių.

VMVT duomenimis, nustačius protrūkį Kaune buvo operatyviai atliekami paukščių gaišinimo, valymo ir dezinfekavimo darbai, liga neišplito į kitus paukštininkystės ūkius. Vykdant aktyvią paukščių gripo stebėseną, šiemet buvo atrinkti 432 kraujo mėginiai iš paukščių laikymo vietų bei 72 gaišusių paukščių mėginiai vykdant pasyvią stebėseną, teigiamų paukščių gripo rezultatų nenustatyta.

Laisvos šalies statuso atgavimas leis atnaujinti visaverčius prekybinius santykius su trečiosiomis šalimis ir Lietuvai nebebus taikomi ribojimai paukštienos ir jos produktų eksportui. VMVT teigimu, tikimasi, kad Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacija įvertins Lietuvos pastangas, atliktus ir tebevykdomus veiksmus užkertant kelią paukščių gripo atsiradimui bei plitimui.