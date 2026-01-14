Vokietijos „Feps“ Lietuvoje planuoja statyti 4 tūkst. būstų kvartalą

Kaip BNS teigė „Feps Lietuvos“ vadovaujantis partneris Rachidas Aichis (Rašidas Aišis), sprendimas dėl tikslios projekto vietos dar nėra priimtas – didžiausią dėmesį įmonė skiria vietovei tarp Vilniaus ir Rūdninkų, taip pat teritorijoms aplink Ruklą Jonavos rajone.
„Projektas yra planavimo stadijoje. Vyksta komunikacija su keliomis savivaldybėmis dėl žemės sklypų įsigijimo“, – BNS sakė R. Aichis.
Rukloje jau veikia Gaižiūnų poligonas, o Rūdninkų poligono teritorijoje statomas Vokietijos brigadai skirtas karinis miestelis.
„Projektas planuojamas kaip savarankiškas gyvenvietės tipo kompleksas su visa reikalinga infrastruktūra ir žaliomis erdvėmis, patogiai pasiekiamas tiek Rūdninkams, tiek Vilniui. (...) Gyvenamosios erdvės yra projektuojamos ir statomos pirmiausia Vokietijos kariams, tačiau taip pat ir visiems kitiems suinteresuotiems asmenims“, – BNS aiškino „Feps Lietuvos“ atstovas.
R. Aichis nurodė, jog projektas galėtų kainuoti „apie kelis šimtus milijonų eurų“. Paklaustas, kas yra projekto užsakovas, jis tikino, kad tai yra privati iniciatyva.
„Feps Lietuvos“ vadovaujantis partneris teigė, jog teritorijoje būtų statomi butai, sublokuoti kotedžai, atskiri gyvenamieji namai, karininkų rezidencijos. Visi objektai projektuojami pagal Vokietijos vyriausybės būsto standartus.
„Gyvenamosios patalpos projektuojamos pagal Vokietijos gaires, taikomas užsienyje dislokuotiems kariams ir jų artimiausiems šeimos nariams. Atsižvelgiant į asmeninę situaciją – vienišas, vedęs be vaikų, vedęs su vaikais, karininko laipsnį ir panašiai – kiekvienam kariui priklauso tam tikras gyvenimo standartas bei sąlygos“, – BNS komentavo R. Aichis.
Anot jo, projektą numatoma vystyti etapais, pirmųjų daugiabučių statyba galėtų prasidėti šių metų antrąjį pusmetį.
Kalbamasi ir su savivaldybėmis
Vilniaus rajono savivaldybė BNS patvirtino, jog pernai gruodį vyko susitikimas su „Feps Lietuvos“ atstovais – bendrovei buvo pristatyti projekto plėtros pasiūlymai.
„Susitikimo metu įmonės atstovams buvo pristatyti siūlymai, jie buvo supažindinti su rajone veikiančiu investuotoju, kuris vysto daugiabučių namų kvartalą Pagiriuose, galimai partnerystei“, – komentare BNS nurodė savivaldybė.
Anot jos, „Feps Lietuvos“ atstovams taip pat buvo įvardyti galimi savivaldybės žemės sklypai, tačiau įmonė esą linkusi rinktis privačius sklypus.
„Investuotojai akcentavo, kad jiems itin svarbus projekto įgyvendinimo operatyvumas. (...) Toks kelias (įsigyti privačius sklypus – BNS) investuotojui leidžia išvengti ilgų valstybinės žemės nuomos ar pardavimo procedūrų ir gerokai sutrumpinti laiką iki statybų pradžios“, – teigė savivaldybė.
„Šiuo metu tolesni veiksmai ir derybos vyksta tiesiogiai tarp privačių subjektų“, – pridūrė ji.
Savivaldybės teigimu, „Feps Lietuvai“ svarbu daugiabučius, dvibučius bei vienbučius namus pastatyti per dvejus metus, todėl įmonė dairosi projektų, kuriems jau būtų parengti arba rengiami techniniai darbo projektai.
BNS žiniomis, susitikimo metu „Feps Lietuvos“ atstovams buvo pristatytas Pagiriuose, Šiltnamių gatvėje planuojamas šešių daugiabučių projektas, kuriame rinkai būtų siūlomi 132 butai, tačiau, tikėtina, jog ši teritorija būtų per maža planuojamam būsto projektui Vokietijos kariams.
Tuo metu Šalčininkų savivaldybės, kurioje plėtojamas Rūdninkų karinis miestelis, administracijos direktorius Gžegožas Jurgo BNS sakė, jog „Feps Lietuva“ tiesiogiai į ją nesikreipė.
„Apie planus neturime informacijos, tačiau būtume pasiruošę pasiūlyti ir patarti dėl galimų sklypų projekto vystymui“, – BNS teigė G. Jurgo.
Jonavos savivaldybės komentaro gauti nepavyko. Tačiau, BNS žiniomis, „Feps Lietuva“ domėjosi galimybėmis rajone vystyti projektą vokiečių kariams.
BNS praėjusią savaitę kreipėsi komentaro į KAM, ar šis projektas derinamas su kariuomene. Ministerija komentarą žada pateikti trečiadienį.
Vokiečių brigada – kitąmet
BNS skelbė, kad Berlynas apie 4-5 tūkst. karių brigadą Lietuvoje planuoja dislokuoti iki 2027 metų pabaigos. Didžioji dalis brigados įsikurs Rūdninkų poligone, o Rukloje Vokietija be kovinių ketina dislokuoti inžinerinius, žvalgybinius dalinius.
Lietuvai siekiant iki 2027 metų pabaigos priimti Vokietijos karių brigadą Rūdninkuose šiuo metu statomas karinis miestelis. Jis vystomas etapais, pirmasis bus baigtas šiemet, tuo metu antrasis etapas vystomas viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu bei suskaidytas į tris dalis. Krašto apsaugos ministerija netrukus turėtų pasirašyti sutartis su rangovų atrankos nugalėtojais.
Save tarptautinė infrastruktūros milžine įvardijanti „Feps“ vysto gynybos, logistikos ir infrastruktūros projektus. Savo svetainėje ji nurodo turinti 14 padalinių visame pasaulyje, daugiausia jų – Europoje, yra įgyvendinusi arba plėtoja daugiau nei 30 projektų skirtinguose pasaulio miestuose.
Grupė įsteigta 1996 metais Vokietijoje, tuo metu Lietuvoje bendrovė veikia nuo 2017 metų.
„Feps Lietuva“ Rukloje, Pulkininko Igno Musteikio poligone, įrengė 50 metrų šaudyklą, taktinės vairavimo trasas transporto priemonėms ir motociklams, sraigtasparnių, sprogmenų treniruočių aikšteles.
Ji taip pat yra pagrindinė rangovė Šiaulių karinio oro uosto terminalo statybos projekte. Beveik 5,5 tūkst. kv. metrų ploto karinis objektas aptarnaus į bazę atvykstantį ir išvykstantį personalą ir palengvins įvairių karinių krovinių gabenimą. Terminalo statybos darbai bus baigti šių metų pradžioje.
