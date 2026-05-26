VSD vadovas dėl baltarusiškų trąšų tranzito: būtų apeitos sankcijos, bet ne grėsmės

„Tai būtų apeitos sankcijos, bet ne grėsmės. Režimas koks buvo, toks ir yra, jis nepasikeitęs“, – antradienį transliuotame interviu Žinių radijui sakė žvalgybos institucijos vadovas.
„Susidorojimas su savo šalies piliečiais koks buvo, toks ir yra. Instrumentalizuotos migracijos panaudojimas koks buvo, toks ir yra. Baltarusijos netiesioginis dalyvavimas kare – yra. Planuojamos sąsajos tarp Rusijos ir Baltarusijos saugumo, karinio planavimo prasme – yra“, – kalbėjo pareigūnas.
„Nėra nė vieno faktoriaus ar aplinkybių, kurias aš galėčiau vertinti kaip pasikeitusias“, – pridūrė R. Bridikis.
Taip jis kalbėjo užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui anksčiau gegužę uždarame socialdemokratų frakcijos susitikime pripažinus, kad iš JAV pusės atsiranda spaudimas leisti baltarusiškų trąšų tranzitą per Lietuvą.
Šaltinių teigimu, K. Budrys frakcijai aiškino, kad JAV ir anksčiau bandė aiškintis galimybes vežti trąšas, pavyzdžiui, su sąlyga, jeigu jas iš Baltarusijos įmonės „Belaruskalij“ dar šioje šalyje pirktų amerikiečių įmonė, taip verčiant prekes neva „amerikietiškomis“. Taip pat svarstytas scenarijus gabenti trąšas humanitariniais pagrindais.
„Laisvosios Europos radijas/Laisvės radijas“ (RFE/RL) pirmadienį pranešė, kad JAV Valstybės departamentas kreipėsi į su Baltarusija besiribojančią Lietuvą, Lenkiją bei Ukrainą su prašymu leisti tranzitą.
Stebėtojų teigimu, tokie prašymai kelia dilemą JAV sąjungininkėms, ar atsižvelgti į jų lūkesčius, bet tuo pačiu švelninti politiką Baltarusijos atžvilgiu, ar nieko nekeisti, bet rizikuoti užsitraukti Vašingtono nemalonę.
„Čia galiu informuotai, kompetentingai pasakyti, kad grėsmės, rizikos ir pavojai yra išlikę tokie pat, niekas nepasikeitė, bet galbūt geopolitinė aplinka yra kiek platesnė, įvairesnė ir daugiau reikalaujanti politinių apsisprendimų“, – sakė R. Bridikis.
Pasak jo, iš Baltarusijos tikėtis geros kaimynystės nėra verta, o „tam tikrų priemonių“ atlaisvinimas tik įrodytų Minsko režimui, jog „jų taikomos nekonvencinės ir spaudimo priemonės veikia“.
JAV pastaruoju metu vysto dialogą su Minsko režimu, atšaukia dalį sankcijų, o Baltarusija mainais į tai paleidinėja politinius kalinius.
„Jiems (baltarusiams – BNS) reikia atviresnių Vakarų, tai faktas. Bet ar jie dėl to pasirengę keistis? Ne, jie nepasirengę“, – teigė VSD direktorius.
BNS rašė, kad ES vasarį metams pratęsė sankcijas baltarusiškoms trąšoms. Lietuvos pareigūnų įsitikinimu, tai stabdo bet kokias galimybes šių produktų eksportui per Klaipėdos uostą.
Lietuva nuo 2022-ųjų vasario yra sustabdžiusi baltarusiškų kalio trąšų tranzitą po to, kai JAV 2021 metais pritaikė sankcijas didžiausiai Baltarusijos kalio trąšų gamintojai „Belaruskalij“, reaguodama į žmogaus teisių pažeidimus, represijas prieš pilietinę visuomenę ir neskaidrius prezidento rinkimus.
Šiemet JAV šias sankcijas atšaukė.
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