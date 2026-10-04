Žada, kad pensijos didės: kiek vidutiniškai gali pilnėti senjorų piniginės

„Didėjimas kitąmet būtų 10 proc. Tai vidutiniškai sudarys 75–76 eurų padidėjimą, nes senjorų pensijos skirtingos“, – sakė premjeras.
Tiesa, valdžios planus opozicija kritikavo.
„Tai tiesiog prieštarauja tam, ką socialdemokratai patys kalbėjo prieš rinkimus, sakydami, kad pensijas galima padidinti labiau nei jos buvo didinamos prieš tai. Dabar matome gyvenimą, kad visgi didina tiek, kiek biudžetas leidžia“, – tvirtino konservatorė Gintarė Skaistė.
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Anot ekonomisto Algirdo Bartkaus, siūlomas sprendimas yra subalansuotas. Pasak jo, norėdama ir toliau skolintis gynybai, valdžia didesnio pasirinkimo neturi.
„Sakykime, paimame ir daugiau norime to „Sodros“ perviršiaus panaudoti pensijų indeksavimui. Tuomet turime suvokti, jog jis pas mus šiek tiek mažina pliusą ir įgalina daugiau skolintis kitoms reikmėms, pavyzdžiui, šalies gynybai“, – kalbėjo pašnekovas.
Prezidentas anksčiau ragino bent 20 proc. „Sodros“ biudžeto pertekliaus skirti ne rezervui, o papildomam pensijų indeksavimui. Tam priešinosi Finansų ministerija.
„Noriu akcentuoti, kad tikslui pritariame, jog reikia spręsti pensijų augimo klausimą. Tiesa, jei pensijų didinimui skirsime būtent minėtus 20 proc. planuojamo „Sodros“ biudžeto pertekliaus, viršysime valstybės fiskalines galimybes“, – neslėpė finansų viceministrė Lineta Jakimavičienė.
Tai būtų jau per didelis iššūkis valstybės biudžetui.
Dabar premjeras tvirtino, kad 20 proc. pertekliaus pensijoms tikrai nebus skirta.
„Tai būtų jau per didelis iššūkis valstybės biudžetui“, – sakė M. Sinkevičius.
Didinti pensijas aktyviai ragino ir buvusi premjerė, dabar socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė.
„Nuosekliai laikomės savo pozicijos, kad pensijos turi didėti dviženkliu skaičiumi. Mano dabar pagrindinis siekis – dėti visas pastangas, kad kitais metais vidutiniškai bent 10 proc. didėtų pensijos“, – teigė politikė.
Planai, kiek kitąmet didinti pensijas, pasak premjero, koalicijos tarybai bus pateikti kitą savaitę. M. Sinkevičius tikisi, kad Finansų ministerija jiems neprieštaraus.
„Finansų ministerija, manau, girdi premjero poziciją ir ją atlieps, o ne bandys kažkaip tą politinį lūkestį nuneigti“, – komentavo jis.
Šiuo metu vidutinė senatvės pensija siekia 745 eurus.
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