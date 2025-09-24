„100 laimės centimetrų“: kiek jos suteikiate savo augintiniui?

Pasak VMVT, kas tris mėnesius jie vidutiniškai sulaukia net apie 300 pranešimų dėl gyvūnų augintinių gerovės pažeidimų – nuo nepriežiūros ar negydymo iki žiauraus elgesio atvejų.
Šie skaičiai rodo, kad problema išlieka aktuali, todėl šiemet tarnyba nusprendė kalbėti apie pačią esmę – iš ko susideda augintinio laimė?
„Dažnai sakoma, kad laimės ar meilės išmatuoti neįmanoma. Mes manome kitaip – ypač kai kalbame apie mūsų augintinius.
„100 laimės centimetrų“ – tai vizualus ir aiškus būdas iliustruoti, kiek laimės galime suteikti savo augintiniui, – rašoma VMVT feisbuko paskyroje.
Drąsiai pagal šią VMVT lentelę galite „pasimatuoti“, kiek jūs savo augintiniui suteikiate laimės, ar esate atsakingas šeimininkas. Jei dar šiek tiek trūksta, niekada nevėlu pasitempti – kaip mylėti, tiesiog verta būtų pasimokyti iš gyvūnų, kurie geba parodyti, kas yra tikra meilė. Šuo šeimininko niekada neišduos, o mes?..
(be temos)