„Achema“: 2024-ųjų likvidumo trūkumas pernai buvo atkurtas

„Atsižvelgiant į rinkos sąlygas bendrovės pinigų srautai iš pagrindinės veiklos 2025 metais buvo neigiami, tačiau tikslingai įgyvendinus kitos ir finansinės veiklų planus pasiektas teigiamas bendrovės rezultatas ir 2025 metais bendrovės pinigų srautai yra teigiami“, – rašoma Registrų centrui pateiktoje ataskaitoje.
Anot jos, 2024 metais bendrovės veiklos pinigų srautai buvo neigiami ir likvidumo rizika padidėjusi – jo nepakankamumas metų pabaigoje siekė 14 mln. eurų, o tai lėmė dėl Rusijos karo Ukrainoje kilusi ir veiklą apsunkinusi energetinė krizė – nutrūkęs arba sumažėjęs energetinių resursų tiekimas, neapibrėžtumas ir staigus kainų augimas.
Nepaisant to, pernai už 2024 metus įmonė akcininkei išmokėjo 4 tūkst. eurų dividendų (užpernai – 14 tūkst. eurų). Kaip jau skelbta anksčiau, šiemet dividendų įmonė nemoka.
Pernai bendrovės likvidumas stabilizuotas – metų pabaigoje jis buvo teigiamas ir siekė 12,19 mln. eurų.
Anot bendrovės, prognozuojamas šių metų pelnas prieš mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBTDA) turėtų būti pakankamas finansuoti planuojamas investicijas bei dar labiau sustiprinti likvidumą.
Kaip rašė BNS, „Achema“ pernai uždirbo 8,5 mln. eurų grynojo pelno, tuo metu užpernai patyrė 12,8 mln. eurų grynąjį nuostolį.
Praėjusių metų ataskaitoje taip pat nurodoma, kad teismuose ginčijami trumpalaikiai įsipareigojimai siekia 33,8 mln. eurų.
„Jei teismų sprendimai būtų nepalankūs bendrovei, jie neturėtų realizuotis anksčiau kaip nuo 2028 metų kovo mėnesio, kas papildomai sustiprina bendrovės mokumą ir užtikrina bendrovės veiklos tęstinumą“, – rašoma ataskaitoje.
Didžiausia „Achemos“ akcininkė yra Lydos Lubienės ir Viktorijos Lubytės kontroliuojama „Achemos grupė“.
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