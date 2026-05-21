„Achemos“ vadovė Audronė Kuskytė traukiasi iš pareigų

Ją laikinai, kol bus paskirtas naujas vadovas, pakeis įmonės finansų direktorius Evaldas Venckus – jis vadovauti įmonei pradėjo gegužės 15 dieną, rodo Registrų centro duomenys.
Sprendimą atšaukti A. Kuskytę iš pareigų pagal Darbo kodekso 55 straipsnį (darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių) gegužės 6 dieną priėmė „Achemos“ valdyba, nurodoma jos sprendime, pateiktame Registrų centrui.
A. Kuskytė BNS pasitraukimo priežasčių nekomentavo: „Čia vidiniai reikalai, tai aš nekomentuosiu.“
Ji teigė artimiausiu metu neketinanti tęsti karjeros kitoje vietoje: „Labai norėčiau pailsėti.“
A. Kuskytė „Achemai“ vadovavo nuo 2024 metų kovo.
Kaip rašė BNS, „Achema“ 2025 metais uždirbo 8,5 mln. eurų grynojo pelno, tuo metu užpernai ji patyrė 12,8 mln. eurų grynojo nuostolio. Bendrovės pajamos pernai siekė 375,3 mln. eurų ir buvo 14 proc. mažesnės nei 2024 metais (436,7 mln. eurų).
Didžiausia „Achemos“ akcininkė yra Lydos Lubienės ir Viktorijos Lubytės kontroliuojama „Achemos grupė“.
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