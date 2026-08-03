Advokatai grupiniam ieškiniui telkia nukentėjusius uždaryto tinklo „Mere“ tiekėjus

Skundas teismui ruošiamas kreipusis keliems tiekėjams bei įžvelgiant riziką, kad „Mere“ valdymo bendrovės bus tyčia paliktos be jokio turto, todėl joms nebebus įmanoma atsiskaityti su kreditoriais, pirmadienį pranešė „HubLegal“.
„Turime kelis tiekėjus, kurie tiekė prekes arba paslaugas „Merei“ ir tiesiog negali su ja susisiekti, negauna jokios informacijos. Tikėtina, kad šita problema nebus išspresta ir visi šie („Merės“ – BNS) verslo partneriai gali likti be atsiskaitymo“, – BNS sakė „HubLegal“ vadovaujantis partneris Laurynas Lukošiūnas.
Pasak jo, tiekėjai patiria nežinią dėl to, ar jiems bus sumokėta už pristatytas prekes, be to, auga rizika, kad skolos jiems bus nurašytos.
„Manome, kad tai yra milijonai. Tikrai bus ne vienas, o dešimtys milijonų turbūt visoje sumoje“, – paklaustas, kokia preliminari nuostolių suma galėtų būti nurodyta ieškinyje, sakė advokatas.
L. Lukošiūnas teigė, kad į kontorą kol kas kreipėsi keli ne maisto prekių teikėjai, patalpų nuomotojai.
„Bet iš viso gali būti dešimtys, o galbūt ir šimtai tiekėjų, nes ši bendrovė veikia tokiu principu, kad viską gauna iš kitų asmenų – visos prekės, tikėtina, kad yra pirktos iš kitų asmenų su atidėjimais ir yra neapmokėtos“, – sakė advokatas.
Jo teigimu, per porą savaičių norima surinkti suinteresuotus asmenis bei įvertinti, kiek jų prisijungtų prie grupinio skundo, o į teismą kreipiamasi būtų dar per maždaug mėnesį.
Anot advokato, dar nėra aišku, kokio pobūdžio ieškinys bus keliamas, tačiau kelių yra ne vienas: „Ar tiesiog ieškinys, ar pareiškimas dėl nemokumo bylos, ar koks kitas teisinis veiksmas.“
Kontora žada pagalbą įvertinant sutartis su „Mere“ ir neapmokėtas sąskaitas bei parengiant pretenzijas.
Kaip rašė BNS, praėjusią savaitę ES paskelbė įvedanti sankcijas papildomai 168 subjektams ir 48 asmenims, tarp jų – ir Rusijos prekybos tinklo „Svetofor Group“ savininkams, kuriems priklauso „Mere“.
Tuo metu Ekonomikos ir inovacijų ministerija kreipėsi į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą (FNTT), prašydama įvertinti, ar ES 21-uoju sankcijų paketu sankcionuoti asmenys yra susiję su Lietuvoje veikiančiomis įmonėmis ar kitais subjektais, ir ar yra pagrindas jų atžvilgiu taikyti ribojamąsias priemones.
„Mere“ parduotuvės skubiai uždarytos, kaip teigė pats tinklas, dėl „techninių kliūčių“. Tinklas viešai skelbė valdantis 26 parduotuves.
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