„Ambernoxa“ teisme neišvengė baudos už sankcijų pažeidimą

Regionų administracinis teismas gegužės 21 dieną atmetė įmonės prašymą panaikinti Vilniaus teritorinės muitinės pernai birželį skirtą baudą arba ją sumažinti iki 10 tūkst. eurų.
„Parduodama prekes į Baltarusiją, kurios rinka glaudžiai susijusi su Rusija, pareiškėja („Ambernoxa“ – BNS) galėjo numatyti, kad jos galiausiai gali atsidurti Rusijoje, tačiau realių ir veiksmingų priemonių nepritaikė“, – rašoma teismo nutartyje, kurią dar galima skųsti.
Anot nutarties, Baltarusijos įmonei „Trakstorbel“ buvo parduota 21 puspriekabė, jų vertė – 578,9 tūkst. eurų. Vėliau jos buvo registruotos Rusijoje.
„Ambernoxa“ teismui aiškino, kad muitinės sprendimas grindžiamas interpretacijomis, nepagrįstais kaltinimais. Ji tikino ėmusis visų įmanomų veiksmų, kad jos puspriekabės nepasiektų Rusijos.
Anot nutarties, „Ambernoxa“ buvo pasirašiusi keturias sutartis su „Trakstorbel“ ir jose numatė draudimus, įpareigojimus ir pasekmes, jeigu bus nesilaikoma įsipareigojimų.
Tuo metu muitinė teigė, kad „Ambernoxa“ nesiėmė visų priemonių valdyti riziką, nors prekiavo sankcionuotomis ekonomiškai svarbiomis prekėmis, ir dėl savo neveikimo ji netiesiogiai dalyvavo tiekimo Rusijos rinkai grandinėje.
Muitinė pabrėžė, kad viešuose šaltinuose galima matyti, kad „Trakstorbel“ perpardavinėja vilkikus ir puspriekabes bei bendradarbiauja su Rusija, todėl „Ambernoxa“ turėjo taikyti griežtesnes sankcijų užtikrinimo priemones, įskaitant realias baudas ir galutinio naudotojo patikrinimą.
Teismas konstatavo, kad sankcijų pažeidimą lėmė ne objektyvios priežastys, o įmonės elgesys, kai ji žinodama apie sankcijas nesiėmė priemonių valdyti jų apėjimo rizikas. Be to, „Ambernoxos“ argumentai yra formalūs ir deklaratyvūs.
„Iš dalies pati pareiškėja pripažįsta taikytų priemonių neveiksmingumą teigdama, kad sutartinio apribojimo iš esmės neįmanoma kontroliuoti, nurodo, kad net ir numačius netesybas jas būtų sunku realiai pritaikyti. Tai rodo, kad pasirinktos priemonės nėra realiai veiksmingos“, – teigė teismas.
Anot jo, bauda yra proporcinga, o mažesnė bauda neatgrasytų.
Registrų centro duomenimis, 2023 metų rugsėjį Vilniuje įregistruotos įmonės pajamos pernai mažėjo 24,6 proc. iki 1,2 mln. eurų, grynasis pelnas augo 84 proc. iki 88,4 tūkst. eurų.
100 proc. įmonės akcijų priklauso jos vadovei Latvijos pilietei Larisai Vasiljevai.
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