Asortimentą „Norfos“ gėrimų lentynose formuoja ir sportuojantis bei sveikata besirūpinantis pirkėjas

„Mūsų pirkėjai mėgsta išbandyti naujus gėrimus, todėl nuolat stengiamės pateikti kažką naujo, ko rinkoje dar nebuvo“, – teigė Dainius Dundulis, 160 parduotuvių Lietuvoje valdančios UAB „Norfos mažmena“ valdybos pirmininkas ir gamybos bei logistikos UAB „Rivona“ generalinis direktorius.
Per pusmetį „Norfos“ pirkėjai išgėrė 9 mln. litrų vandens
Simona Rožytė, „Norfos“ gaiviųjų gėrimų prekių grupės vadovė, skaičiuoja, kad vien vandenį „Norfos“ pirkėjas gali rinktis iš 20 skirtingų prekės ženklų. Populiariausi išlieka Lietuvos gamintojų mineraliniai ir stalo vandenys, tarp kurių ir „Norfos“ privataus prekės ženklų vandenys: „N“ stalo bei „Kolumbo“ mineralinis. Per š. m. 6 mėnesius parduota daugiau kaip 4 mln. litrų vien šių prekės ženklų vandens.
„Mūsų pirkėjas randa ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse išpilstyto mineralinio vandens – Azerbaidžane, Estijoje, Italijoje, Latvijoje, Prancūzijoje. Įvairovę siūlome todėl, kad kiekvienas mineralinis vanduo turi skirtingus skonius, skiriasi jų mineralų komplekso sudėtis“, – pasakojo S. Rožytė.
Pasak jos, pastaraisiais metais populiarėja ir skoniais paįvairintas vanduo. Pirkėjai dažniausia renkasi citrinų, aviečių, apelsinų skonio vandenį. Akivaizdesniam palyginimui, kad geriau suprastume viso parduodamo vandens kiekius, ji pateikia intriguojančios statistikos: per š. m. pirmą pusmetį „Norfos“ pirkėjai „išgėrė“ 3,6 olimpinius baseinus – viename jų telpa 2,5 mln. litrų vandens.
Populiariausi lietuviški vaisvandeniai, nors mėgstama ir egzotika
Vaisvandenių asortimentas „Norfoje“ apie du kartus platesnis nei vandens – jame per 40 prekės ženklų. Siūloma rinktis iš Lietuvos, Austrijos, Estijos, Italijos, Latvijos, Lenkijos, Sakartvelo, Taivano, Vokietijos gamintojų produkcijos.
„Formuodami vaisvandenių asortimentą siekiame patenkinti ypač skirtingus pirkėjų poreikius ir skonius. Jie randa ir, galima sakyti, klasikinių skonių limonadus – citrinų, apelsinų, kolos, vaikystę primenančius – kriaušių, peletrūnų, o jaunesni pirkėjai ir mėgstantys išbandyti naujoves renkasi pasiflorų ar kaktusų skonio gėrimus, – platų gėrimų asortimentą apžvelgė „Norfos“ prekių grupės vadovė. – Siūlome vis daugiau funkcinių gėrimų, o taip pat sportuojantiems ar siekiantiems gerinti sveikatingumą, pavyzdžiui, papildytų vitaminais ir mineralais, kurių paklausa pastaraisiais metais ypač auga. Turime platų šaltų arbatų skonių asortimentą, o labiausia mėgstamos yra persikų ir citrinų. „Norfa“ per metus atsiveža ir parduoda apie 15 vilkikų šaltos arbatos.“
Savo pirkėją suradusios ir fermentuotos arbatos – kombučia.
„Kito populiaraus gėrimo – giros – pirkėjas „Norfoje“ yra išrankus. Jis turi labai gerą supratimą, kas yra gera gira ir bet kokios nepasiūlysi. Populiariausios yra lietuviškos, kurių skoniai ir kokybė pirkėjui gerai žinoma ir vertinama. Bet daliai pirkėjų įtinka ir gira, kurią atsivežame iš Latvijos, Lenkijos ir Ukrainos. Beje, jų skoniai labai panašūs į lietuviško giros, – Lietuvos pirkėjų įpročiais ir pomėgiais dalinosi S. Rožytė. – Tiesa, savo pirkėją turi ir mums ne visai įprasto giros – kriaušių ar slyvų skonio.“
Pirkėjų padiktuoti sprendimai
Siekdama išlaikyti sulčių įvairovę, „Norfa“ siūlo apie 20 prekės ženklų iš Lietuvos, Austrijos, Azerbaidžiano, Lenkijos, Makedonijos, Slovakijos, Ukrainos, Vokietijos.
„Pastaraisiais metais pastebėjome tendenciją, kad, pavyzdžiui, vaikų gimtadieniams ar kitoms jų šventėms perkamos sultys mažuose įpakavimuose, kuris skirtas vienam geriančiajam. Todėl šį asortimentą išplėtėme ir dabar mūsų pirkėjas turi gana platų sulčių tokioje pakuotėje pasirinkimą“, – naujausiais pirkėjų padiktuotais sprendimais dalinosi „Norfos“ prekių grupės vadovė.
Ji atkreipia dėmesį, kad „Norfa“ siūlo platų Ukrainoje gaminamų sulčių asortimentą, tarp kurių ypač mėgstamos obuolių, vyšnių, slyvų. Ukrainietiškų sulčių pardavimai per pastaruosius metus augo 50 proc., tarp kurių labiausiai – gaminamų ne iš koncentratų, o tiesiai iš vaisių.
„Iš visų minėtų gėrimų kategorijų funkcinių gėrimų paklausa auga sparčiausiai. Taip pat populiarėja skoniniai vandenys. Jų ypač daug nuperkama per išpardavimus – tuomet jie tarp pirkėjų populiaresni nei vanduo be skonių“, – pasakojo D. Dundulis.
Jis taip pat atkreipia dėmesį, kad populiarėja egzotinėse, Azijos, šalyse pagaminti gėrimai. Pasak jo, matyt, iš egzotinių kelionių sugrįžę žmonės šiuos gėrimus renkasi kaip malonų prisiminimą. Tarp tokių gėrimų įvardijamos burbulinės arbatos, ličio ar mangostano skonių gėrimai.
Gėrimų kainą lemia butelis ir transportavimas
„Norfos“ vadovas skaičiuoja, kad paprasto vandens kainos didžiausią dalį pasiima tara ir transportavimas, nes pačio produkto kilogramo ar, šiuo atveju, litro kaina gana nedidelė. Prduotuvės lentynoje esančio vandens kainai didelę įtaką daro butelio kaina ir transportavimo atstumas.
„Pavyzdžiui, 5 litrų talpos vandens butelio kainoje logistikos kaštai vien nuo mūsų sandėlio iki parduotuvės su visais perkrovimais ir paskirstymais sudaro apie 0,42 Eur, t. y. vien tik „Norfos“ tinklo savikaina. O tą vandenį dar reikėjo išgauti, išpilstyti ir atgabenti iki mūsų centrinio sandėlio. Beje, taip išpilstytas stalo vanduo „Norfos“ parduotuvėje kainuoja apie 0,5 Eur“, – teigė D. Dundulis.
Pasak jo, todėl suprantama, kodėl iš tolimų egzotinių kraštų atvežtų gėrimų kaina yra aukštesnė, jie, paprastai, išpilstyti į mažesnes, kelių šimtų mililitrų, pakuotes.
„Didžiausi kiekiai vandens ir kitų gėrimų nuperkama šiltuoju metų laiku. Pirmieji pardavimai šoka pavasarį, kai staiga atšyla oras. Vasaros karščiai – išbandymas ir parduotuvėms, ir logistikai, ir gėrimų gamintojams – paklausai padidėjus kartais beveik neįmanoma spėti tinkamai reaguoti, o tuo labiau pagaminti žymiai daugiau, nes gamyklos, paprastai, rezervo turi savo pajėgumus padidint keliomis dešimtimis procentų, bet ne dešimt kartų“, – apie prekybos gėrimais iššūkius pasakojo „Norfos“ vadovas.
Pasak jo, todėl „Norfa“, riedamasi ilgamete patirtimi, jau nuo balandžio ar gegužės pradžios savo sandėliuose sukaupia didelius kiekius įvairių gėrimų, kad galėtų kuo operatyviau reaguoti į padidėjusią paklausą. Tuo metu labiausiai pirkėjų mėgstami gėrimai į parduotuvių sales pristatomi ant padėklų, kad mažiau darbo būtų sandėliuose skirstant prekes į 160 „Norfos“ parduotuvių Lietuvoje ir parduotuvių darbuotojams, o vartotojai visuomet rastų pageidaujamų prekių.
