Atidaromai „Teltonikai“ būtina Kuprioniškių transformatorių pastotė

Ji užtikrins patikimą elektros tiekimą „Teltonika High-Tech Hill“, kuris taps vienu didžiausių elektros vartotojų Lietuvoje, skelbia pastotę pastačiusi ir įrengusi elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“.
Pastotės projektas buvo įgyvendintas sparčiau nei numatyta pirminiuose planuose. Pagal pradinius įsipareigojimus elektros tiekimą technologijų parkui planuota užtikrinti iki 2027 metų rugpjūčio pabaigos, tačiau jis bus pradėtas šiemet rugsėjį.
Įgyvendinant projektą pastatyta nauja 110 kV skirstykla su penkiais jungtuvais, įrengti du nauji 63 megavoltamperių (MVA) galios transformatoriai ir užtikrinta iki 58 (megavatų) MW pagal prisijungimo sąlygas pageidauta galia.
Taip pat nutiestos dvi naujos 7,5 kilometro ilgio 110 kV elektros kabelių linijos, iš kurių daugiau kaip 2 km įrengta uždaru būdu, taip siekiant minimalaus poveikio miesto infrastruktūrai. Iš viso įrengta 45 kilometrai kabelių.
Kuprioniškių pastotėje įrengti du vieni galingiausių Lietuvoje veikiančių ESO transformatorių: kiekvieno galia siekia po 63 MVA.
Kaip gegužę rašė BNS, „Teltonikos“ savininkas Arvydas Paukštys yra sakęs, jog visas technologijų parkas turėtų veikti 2029 metais.
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