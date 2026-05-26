 Atskleista, kaip buvo pavogti gyventojų registrų duomenys

Atskleista, kaip buvo pavogti gyventojų registrų duomenys

2026-05-26 11:48
Karolina Ambrazaitytė (BNS)

Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas Arūnas Maskoliūnas patvirtino, kad šimtai tūkstančių gyventojų registrų duomenų buvo pavogti per Migracijos departamento paskyras.

<span>Atskleista, kaip buvo pavogti gyventojų registrų duomenys </span>
Atskleista, kaip buvo pavogti gyventojų registrų duomenys / Asociatyvi magnific.com nuotr.

„Žiniasklaidoje paminėta informacija apie Migracijos departamentą yra tiesa“, – žurnalistams antradienį sakė A. Maskoliūnas.

Kaip rašė BNS, Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus prie Registrų centro valdomų duomenų registrų ir daugiau nei 600 tūkst. įrašų nutekinimą.

Teisėsaugos teigimu, prisijungimai vykdyti iš „užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas“. Prokuratūra pranešime neįvardijo nei šalies, nei institucijų.

Anot Registrų centro, nutekėjus duomenims atskleista Nekilnojamojo turto registro išrašų informacija, įskaitant žmonių asmens kodus.

Šiame straipsnyje:
Teisėsauga
pavogti duomenys
paskyros
Migracijos departamentas
Asmens duomenys
Arūnas Maskoliūnas

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Komentarai

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Komentarai

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oldscool
Tai ar ne aiškiai pasakyta, duomenys buvo paimti naudojant kitų valstybės institucijų valdomas prieeigas. Aš čia nematau RC kaltės. Jei kitos neatsakingos valstybės institucijos darbuotojo slaptažodis buvo per silpnas - tai ar dėl to galima kaltinti sistemą? Jei vartotojas pagalvojo, kad jam tiks lengvas slaptažodis, nes kitu atveju jam bus nepatogu jungtis prie sistemos, tai ar kalta sistema, kuri prileido savo vartotoją su nulaužtu ar atspėtu slaptažodžiu prie duomenų kurie ir turi būti atskleisti pagal atitinkamo vartotojo teises... Aš matau kitą klastą, sako yra valstybės tinklas, prie jo galima jungtis tik tam tikram ratui valstybės įmonių ir jį prižiūri KAM... Tai kodėl tinklas neužtikrina, kad prie RC nebūtų galima jungtis tik iš kitų įstaigų per saugų tinklą... O kur dar kitos valstybės adresai - kodėl jie nebuvo filtruojami? Tinklas labiau draudžia tarpinstitucinį duomenų apsikeitimą, nei nuo išorinių grėsmių, o dar iš užsienio.
1
0
ruginiene
kas padengs nuostolius gyventojams ?
1
0
ūūū
Pavogti buvo , kad nėra tvarkos valstybės valdyme , nieks nieko nemato , nežino , negirdi ir nenori to daryti.
8
-1
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