 „Avion Express“ vadovą Darių Kajoką keičia Vytenis Šuklys

„Avion Express“ vadovą Darių Kajoką keičia Vytenis Šuklys

2026-05-25 18:18
BNS inf.

Gedimino Žiemelio valdomos aviacijos verslo grupės „Avia Solutions Group“ (ASG) antrinei nuomos su įgula oro bendrovei „Avion Express“ vadovaus Vytenis Šuklys.

„Avia Solutions Group“
„Avia Solutions Group“ / L. Balandžio / BNS nuotr.

V. Šuklys nuo birželio 1 dienos pakeis Darių Kajoką, įmonei vadovavusį aštuonerius metus, pirmadienį pranešė ASG.

Anot pranešimo, V. Šuklys pastaruosius penkerius metus buvo logistikos grupės „Girteka Group“ finansų vadovu. 2017–2020 metais jis taip pat buvo „Avion Express“ finansų ir administracijos vadovas.

„Mano didžiausias prioritetas bus tolesnė verslo plėtra, operacijų efektyvumo didinimas bei santykių su klientais stiprinimas“, – pranešime teigė V. Šuklys.

„Avia Solutions Group“ vadovas Jonas Janukėnas tikisi, kad „Avion Express“ toliau plės veiklą tarptautinėse rinkose.

„Tikiu, jog Vytenio patirtis aviacijos ir finansų valdymo srityse bei stipri lyderystė padės stiprinti „Avion Express“ pozicijas rinkoje ir užtikrins tolesnį įmonės augimą tarptautinėse rinkose“, – pranešime teigė J. Janukėnas.

Pastaruoju metu, reaguodama į rinkos pokyčius, „Avion Express“ pristatė naują orlaivių parko strategiją ir stiprino veiklą Brazilijoje, kur dirbti pradėjo pernai, o šiemet planuoja didinti ten naudojamų orlaivių skaičių.

Šiuo metu „Avion Express“ teikia ACMI paslaugas oro linijoms „Eurowings“, „Transavia“ ir „Air Algérie“, taip pat vykdo užsakomuosius skrydžius kelionių organizatoriui „Novaturas“.

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Vytenis Šuklys
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Avia Solutions Group

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