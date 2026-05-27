Buvęs Registrų centro vadovas išeitinės negavo

„Adrijus Jusas iš Registrų centro generalinio direktoriaus pareigų pasitraukė savo noru, tokiu atveju jokia išeitinė išmoka jam nebuvo išmokėta“, – teigiama komentare.
RC duomenimis, šių metų pirmąjį ketvirtį įmonės vadovo atlyginimas siekė 12,8 tūkst. eurų „ant popieriaus“ – tai yra maždaug 7,36 tūkst. eurų „į rankas“.
Lyginant su praėjusių metų paskutiniu ketvirčiu, darbo užmokestis išaugo 2 proc. – tuomet siekė 12,5 tūkst. eurų „ant popieriaus“ (7,23 tūkst. „į rankas“).
Aukščiausio lygmens RC vadovų atlyginimas pirmą metų ketvirtį vidutiniškai siekė 8,58 tūkst. eurų „ant popieriaus“ (5,1 tūkst. eurų „į rankas“), vidurinio lygmens vadovų – 5,15 tūkst. (3,1 tūkst. eurų), žemesnio lygmens vadovų – 3,2 tūkst. eurų (1,93 tūkst. eurų), kitų darbuotojų atlyginimas vidutiniškai sudarė 2,57 tūkst. eurų (1,56 tūkst. eurų).
Praėjusį penktadienį Generalinei prokuratūrai paskelbus apie pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl galimai nutekintų didelės apimties RC nekilnojamojo turto registro duomenų, premjerė Inga Ruginienė bei ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas iškart paragino A. Jusą trauktis iš pareigų.
Jis pareigas paliko pirmadienį, šiuo metu RC laikinai vadovauja Prevencijos departamento vadovas Giedrius Cininas.
Įtariama, jog per incidentą nuo sausio galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkst. registro išrašų, žala siekia ne mažiau nei 111 tūkst. eurų.
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