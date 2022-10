„Circle K“ atstovai: rusai pavogė mūsų pavadinimą

38 „Circle K“ degalines Rusijoje valdžiusi Kanados bendrovė „Alimentation Couche-Tard“ kovo pradžioje paskelbė, kad dėl pradėto karo baigia savo veiklą Rusijoje. Kovo pabaigoje kilo skandalas, nes paaiškėjo, kad „Circle K“ toliau darbuojasi šalies agresorės teritorijoje – nuo pastatų paslėpė prekės ženklo pavadinimą, tačiau nesustabdė nė vienos degalinės veiklos.

„Circle K Lietuva“ atstovai tada teisinosi, kad buvo neteisingai suprasti – jie iš Rusijos dar nepasitraukė, tačiau pradėjo degalinių pardavimo procesą.

Tad bet koks prekinio ženklo naudojimas Rusijoje yra neteisėtas.

„Paaiškino („Circle K“ – red. past.), kad jie iš tikro planuoja nutraukti savo veiklą Rusijoje, o nenutraukė, kaip rašė „Verslo žinios“. Ir paaiškino, kad nutraukti nėra taip paprasta, nes kyla pavojus darbuotojams Rusijoje. Žodžiu – kaip ir „Vičiūnų“ atveju. Kodėl „Verslo žinios“ talpino neteisingą reklamą ir kodėl „Circle K“ leido save net tris savaites reklamuoti, kaip nutraukusią veiklą ir „uždariusią visas šioje šalyje turimas degalines bei atleidusią visus šioje šalyje samdytus darbuotojus“, kol kas liko nepaaiškinta“, – tada rašė energetikos ekspertas Martynas Nagevičius.

Bendrovės atstovai kalbėjo, kad Rusijos rinką bus bandoma palikti per tris mėnesius. To padaryti nepavyko, o redakciją pasiekė nuotraukos, kuriose užfiksuota degaline Sankt Peterburge, kuri stilistiškai atrodo lygiai taip pat, kaip ir degalinės Lietuvoje, tačiau su paslėptu „Circle K“ ženklu. Maža to, nufotografuotas ir čekis, kuriame užfiksuota, kad rugsėjo 4 d. apsipirkta „Circle K Rusija“ priklausančioje parduotuvėje.

Skaitytojo nuotr.

Tačiau „Circle K Lietuva“ atstovai teigia, kad šiam degalinių tinklui priklausančių degalinių nebėra – jos parduotos rugpjūčio mėnesį. Teigiama, kad aštuonias „Circle K“ degalines Sankt Peterburge ir regione perėmė Rusijos bendrovė „Tatneft“, o likusias 30 „Circle K“ degalinių valdanti įmonė priklauso buvusios „Circle K Rusija“ darbuotojams.

Pasak „Circle K Lietuva“ vadovo Skirmanto Mačiuko, prekės ženklo naudojimo teisės šalyje buvo atimtos dar vasarą. „Tad bet koks prekinio ženklo naudojimas Rusijoje yra neteisėtas. Visgi gauname informaciją ir iš kitų šaltinių dėl neteisėto „Circle K“ prekės ženklo naudojimo. Dėkojame, kad dalinatės, perduosime atsakingiems asmenims“, – komentare portalui kauno.diena.lt cituojamas S. Mačiukas.