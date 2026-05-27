„Civinity“ tęsia obligacijų programą: nauja emisijos dalis sieks iki 15 mln. Eur

Pagrindinių platinimo sąlygų santrauka:
-
emisijos dydis – iki 15 mln. Eur;
-
obligacijos nominalioji vertė – 1000 Eur;
-
palūkanų norma – 10 proc.;
-
pelningumas – 9,5 proc. arba 10 proc., pagal investuotojo pasirinktą vienos obligacijos įsigijimo kainą;
-
platinimo periodas – nuo 2026 m. gegužės 27 d. iki 2026 m. birželio 10 d.
-
minimalus įsigyjamas kiekis – 1 obligacija.
Pastaraisiais metais „Civinity“ nuosekliai stiprino veiklą tiek organiškai, tiek per įsigijimus, o 2025 m. grupės pajamos pirmą kartą perkopė 100 mln. eurų ribą.
„Kapitalo rinka mums nėra vienkartinis finansavimo šaltinis. Tai ilgalaikė mūsų augimo strategijos dalis. Pastaraisiais metais rodėme, kad gebame augti, integruoti įsigytus verslus ir didinti veiklos mastą. Nauja obligacijų atkarpa leidžia tęsti šią kryptį ir finansuoti kitą plėtros etapą“, – sakė „Civinity“ grupės valdybos pirmininkas Deividas Jacka.
Audituotais duomenimis, 2025 m. „Civinity“ grupės pajamos siekė 100,4 mln. eurų ir per metus išaugo 13,4 proc., o EBITDA padidėjo 18 proc., iki 8,3 mln. eurų. Pelnas prieš mokesčius sudarė 2,83 mln. eurų. Grupės vadovų teigimu, šie rezultatai rodo ne tik didesnį veiklos mastą, bet ir stiprėjantį operacinį efektyvumą.
„Mums svarbu, kad augimas būtų ne tik didesnės pajamos. Didėjanti EBITDA rodo, kad grupė tampa efektyvesnė ir atsparesnė. Tai ypač svarbu tada, kai einame į naujas rinkas, plečiame paslaugų spektrą ir investuojame į verslus, kurie gali sustiprinti visą grupės platformą“, – pažymėjo D. Jacka.
Pastaruoju metu „Civinity“ aktyviai vysto kelias kryptis: pastatų administravimą ir priežiūrą, inžinerines paslaugas, renovaciją, mobilumo sprendimus, skaitmeninius produktus ir papildomą vertę kuriančias paslaugas. Grupė taip pat yra paskelbusi apie įsigijimus už Baltijos šalių ribų, tarp jų – įgyvendintą liftų inžinerijos verslo įsigijimą Kroatijoje ir Slovėnijoje.
Pasak D. Jackos, tokie sandoriai rodo, kad „Civinity“ pereina į naują augimo etapą: nuo veiklos stiprinimo pažįstamose rinkose prie platesnės regioninės platformos kūrimo.
„Jei ankstesni įsigijimai daugiausia stiprino mūsų pozicijas Baltijos šalyse, dabar žengiame į kitą etapą – plečiame inžinerinių ir susijusių paslaugų portfelį platesnėje Europos erdvėje. Tam reikalingas ne tik kapitalas, bet ir aiški finansavimo struktūra. Obligacijos leidžia išlaikyti lankstumą ir kartu kurti ilgalaikį santykį su investuotojais“, – sakė jis.
„Civinity“ obligacijų istorija prasidėjo dar 2021 m., kai grupė išplatino pirmąją 8 mln. eurų emisiją. 2023 m. antroji 8 mln. eurų emisija sulaukė didelio investuotojų susidomėjimo ir buvo išplatinta dar nepasibaigus platinimo terminui. 2025 m. grupė patvirtino iki 50 mln. obligacijų programą, įtraukiant obligacijas į AB „Nasdaq Vilnius“ reguliuojamą rinką.
„Civinity“ yra paslaugų grupė, kurios didelė dalis pajamų generuojama iš pasikartojančių veiklų – gyvenamųjų ir komercinių pastatų valdymo paslaugų, techninės priežiūros ir administravimo. Tokia struktūra paprastai leidžia aiškiau vertinti pinigų srautų stabilumą ir grupės gebėjimą aptarnauti finansinius įsipareigojimus.
„Mūsų verslas remiasi pasikartojančiomis paslaugomis ir ilgalaikiais santykiais su klientais. Tai suteikia stabilumo, tačiau kartu neužtenka vien saugoti esamą poziciją. Rinkoje matome daug konsolidacijos galimybių, ypač inžinerinių ir miesto paslaugų srityse. Todėl finansavimo sprendimai turi būti suderinti su ambicija augti“, – komentavo D. Jacka.
„Civinity“ nurodo, kad investuotojams bus pateikta visa su emisija susijusi informacija pagal taikomus reikalavimus. Obligacijos, kaip ir kitos investavimo priemonės, yra susijusios su rizika, todėl investuotojai sprendimus turėtų priimti įvertinę emisijos dokumentus, savo finansinę padėtį ir rizikos toleranciją.
Obligacijų platinimą organizuoja Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, papildomi platintojai Latvijoje bei Estijoje – AS Redgate Capital ir UAB Evernord. Emisijos teisinis patarėjas – advokatų profesinė bendrija TEGOS.
„Su šiuo platinimu Baltijos šalių investuotojai turi galimybę investuoti į brandžią, stabilų pajamų srautą generuojančią ir jau 100 mln. eurų metinę apyvartą pasiekusią įmonę. Tai proga prisidėti prie šios įmonės augimo bei tarptautinės plėtros. Finansinių išteklių pritraukimas kapitalo rinkoje Baltijos šalių įmonėms suteikia galimybę įgauti konkurencinį pranašumą ir augti sparčiau nei rinka“, – komentavo Gediminas Norkūnas, „Luminor“ banko vertybinių popierių emisijų organizavimo skyriaus vadovas.
Apie „Civinity“
„Civinity“ yra viena didžiausių pastatų priežiūros, inžinerinių ir susijusių skaitmeninių paslaugų grupių Šiaurės Europos ir Baltijos regione. Grupė veikia Lietuvoje, Latvijoje ir Jungtinėje Karalystėje bei Pietų Europoje – Kroatijoje ir Slovėnijoje, administruoja daugiau kaip 5 mln. kv. m gyvenamojo ploto, aptarnauja daugiau kaip 1 600 komercinių klientų ir yra įgyvendinusi daugiau kaip 300 inžinerinių projektų. 2025 m. audituotos grupės pajamos siekė 100,4 mln. eurų, EBITDA – 8,3 mln. eurų.
Apie „Luminor“:
„Luminor“ yra pirmaujantis nepriklausomas bankas Baltijos šalyse ir trečias pagal dydį finansinių paslaugų tiekėjas regione. Bankas aptarnauja asmenų, šeimų ir verslo finansinius poreikius. „Luminor“ siekia gerinti savo klientų ir namų rinkų finansinę sveikatą bei skatinti jų augimą.
Svarbus įspėjimas:
Šis pranešimas nėra pasiūlymas arba kvietimas įsigyti Bendrovės vertybinių popierių ir nėra kaip nors su tokiu pasiūlymu arba kvietimu susijęs. Prospektas yra vienintelis teisiškai įpareigojantis dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie Bendrovę, jos obligacijas, jų siūlymą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, taip pat įtraukimą į prekybą reguliuojamoje rinkoje.
Bendrovės Prospektas (toliau – Prospektas) ir jo priedas yra paskelbtas Bendrovės interneto svetainėje https://www.civinity.com/investors/, taip pat www.nasdaqbaltic.com ir www.crib.lt.
Prospekto ir jo priedo patvirtinimas neturėtų būti laikomas į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą įtraukiamų obligacijų kokybės patvirtinimu. Galimiems investuotojams rekomenduojama prieš priimant investavimo sprendimą perskaityti Prospektą, kad jie suprastų visą su sprendimu investuoti į obligacijas susijusią galimą riziką ir grąžą.
Naujausi komentarai