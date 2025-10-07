Dalis kauniečių už šildymą mokės mažiau

Kaune beveik 50 proc. prižiūrimų šilumos punktų „Mano BŪSTO“ specialistai valdo išmaniuoju būdu, o tai leidžia realiu laiku reaguoti į oro pokyčius ir techninius sutrikimus, užtikrina tolygesnį šilumos paskirstymą ir mažesnes sąskaitas. Skaičiuojama, kad dėl išmaniojo valdymo daugiabučiai sunaudoja iki 10 proc. mažiau šilumos, o standartinis penkiaaukštis per šildymo sezoną gali sutaupyti iki 1 500 eurų.
„Šiuo metu beveik pusė mūsų prižiūrimų šilumos punktų Kaune yra išmanieji, vadinasi, nuotoliniu būdu valdomi ir stebimi realiu laiku. Taigi penki iš dešimties daugiabučių šį sezoną šilumą naudos efektyviau, o jų gyventojai mokės mažiau“, – sakė „Mano BŪSTO“ produktų vadovas Robertas Jasmontas.
Pasak jo, didžiausią skirtumą dėl išmaniojo valdymo pajus senų, nerenovuotų daugiabučių gyventojai, neturintys galimybės reguliuoti šildymo individualiai. „Tačiau ir nauji ar renovuoti namai, jei šilumos punktas prižiūrimas netinkamai, gali suvartoti daugiau, nei reikėtų, energijos. Todėl nuotolinis stebėjimas ir reguliavimas yra svarbus visų tipų pastatuose – tik taip galima užtikrinti optimalų šilumos vartojimą, gyventojų komfortą ir iki dešimtadalio mažesnes sąskaitas“, – teigė R. Jasmontas.
Išmanieji punktai suteikia dar daugiau pranašumų nei tik taupymas. Jie stebimi nuolat – 24 valandas per parą, septynias dienas per savaitę. Tai leidžia laiku pastebėti sutrikimus, užkirsti kelią gedimams ir užtikrinti, kad šiluma gyventojus pasiektų be trikdžių. Mažiau energijos vartojantys pastatai ilgainiui tampa patrauklesni nekilnojamojo turto rinkoje.
„Ten, kur įdiegtas nuotolinis valdymas, realiu laiku stebime šildymo režimus, dienos ir nakties tvarkaraščius, temperatūrų grafikus pagal oro sąlygas. Matome, kokią temperatūrą valdiklis nustato kaip reikalingą, kokia šiluma tiekiama į sistemą, kokia grįžta iš jos ir kokia yra lauko temperatūra. Turėdami šiuos duomenis ir jų istoriją galime nustatyti sutrikimus, įvertinti sistemos darbą naktį ir užtikrinti sklandų šilumos tiekimą“, – sakė R. Jasmontas.
Jis pabrėžia, kad automatizuoti ir išmanieji šilumos punktai nėra tas pats. „Automatizuotas punktas reaguoja tik į lauko temperatūros pokyčius pagal standartinius nustatymus, kurie nebūtinai atitinka konkretaus pastato poreikius. Kai punktas prijungtas prie nuotolinio stebėjimo, nuolat adaptuojame parametrus pagal pastato charakteristikas ir gyventojų lūkesčius. Tai leidžia užtikrinti, kad kiekvienas daugiabutis šilumą naudotų pačiu efektyviausiu režimu“, – aiškino „Mano BŪSTO“ atstovas.
Įmonė savo klientams taip pat siūlo dar modernesnius sprendimus, padedančius sutaupyti dar daugiau šilumos. Gyventojai, norintys didesnio komforto ir mažesnių sąskaitų už šildymą, gali rinktis „SmartHome“ sistemą. Tokiu atveju daugiabutyje įrengiami vidaus temperatūros davikliai, o šilumos punktas reguliuojamas ne tik pagal lauko, bet ir pagal vidaus temperatūrą.
„Toks sprendimas gali padėti sutaupyti iki 15 proc., kartu užtikrinamas ir dar aukštesnis komforto lygis“, – pridūrė R. Jasmontas.