„Danske bank“ filialas Lietuvoje atleidžia 21 darbuotoją

„Naikinama 21 pareigybė (tai pavienės pareigybės, konkrečios tendencijos nėra). Beveik pusei paveiktų kolegų iškart pasiūlėme kitas roles viduje, kiti taip pat gali rinktis iš šiuo metu maždaug 100 atvirų pozicijų mūsų organizacijoje“, – komentare BNS teigė I. Sakalauskienė.
Šiuo metu filiale dirba 4,64 tūkst. darbuotojų, rodo „Sodros“ duomenys.
„Danske Bank“ grupė įgyvendino kelis pokyčius, dėl kurių bus panaikintos 262 darbo vietos. Dauguma etatų naikinama Danijoje (199), o likę – Švedijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Lietuvoje, Lenkijoje ir Jungtinėje Karalystėje.
„Danske bank“ filialas Lietuvoje šių metų kovą pranešė atleidžiantis 114, arba 2 proc. visų darbuotojų.
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