Didmeninė elektros kaina per savaitę Lietuvoje sumažėjo 4 proc.

Didmeninės elektros kaina „Nord Pool“ biržos Lietuvos kainų zonoje per savaitę sumažėjo 4 proc. iki 79 eurų už megavatvalandę (MWh), pranešė elektros perdavimo operatorė „Litgrid“.

Latvijoje didmeninė elektros kaina liko tokia pati ir siekė 82 eurus, o Estijoje elektra pigo 8 proc. iki 62 eurų.

Pasak Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorės „Litgrid“ Strategijos departamento direktoriaus Liutauro Varanavičiaus, praėjusią savaitę augantį elektros suvartojimą Lietuvoje padengė padidėjusi vietinė gamyba.

„Daugiausiai augo vėjo elektrinių generacija, kuri per savaitę padvigubėjo nuo 15 iki 30 gigavatvalandžių. O saulės jėgainės šeštadienį 12 valandą pagerino valandinės generacijos rekordą, dabar jis siekia 496 megavatus“, – „Litgrid“ pranešime teigė L. Varanavičius.

Pasak jo, sekmadienį 16 val. elektros kaina Lietuvos kainų zonoje buvo neigiama ir siekė minus 1,11 euro už MWh, Vokietijoje tą dieną ji buvo nukritusi iki minus 41 euro, Nyderlanduose – minus 76 eurų.

„Tokios žemos kainos susidaro esant mažam elektros suvartojimui ir perteklinei generacijai“, – teigė L. Varanavičius.

Elektros suvartojimas Lietuvoje praėjusią savaitę augo 7 proc. iki 194 gigavatvalandžių (GWh), vietinės elektrinės užtikrino 32 proc. energijos poreikio. Šalyje bendrai pagamintos elektros kiekis augo 34 proc. iki 79 GWh.

Lietuvoje praėjusią savaitę vėjo jėgainių generacija augo dvigubai iki 30 GWh, šiluminių elektrinių – 2,3 karto iki 16 GWh, tuo metu saulės jėgainių generacija mažėjo 6 proc. iki 17 GWh, hidroelektrinių – 13 proc. iki 13 GWh.

Per savaitę vėjo jėgainės pagamino 38 proc., hidroelektrinės – 17 proc., šiluminės elektrinės – 20 proc., saulės elektrinės – 22 proc., o kitos elektrinės – 4 proc. Lietuvoje generuotos elektros energijos.

62 proc. šalies elektros poreikio importuota, bendras importas per savaitę sumažėjo 11 proc. iki 159 GWh. 58 proc. importo buvo iš Skandinavijos, per „NordBalt“ jungtį, 36 proc. – iš Latvijos, o likę 6 proc. – per sieną su Lenkija.

Bendras elektros srautas iš Lietuvos mažėjo 27 proc. iki 31 GWh. 99 proc. elektros eksporto iš Lietuvos buvo nukreipta į Lenkiją per „LitPol Link“ jungtį, o likęs 1 proc. į Latviją.