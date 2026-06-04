E. pinigų įstaigai „TeslaPay“ – 19 tūkst. eurų bauda

Tikslinį įmonės patikrinimą atlikęs bankas nustatė, kad elektroninių pinigų įstaiga neužtikrino tinkamos kliento dalykinių santykių ir operacijų stebėsenos.
Pranešama, kad bendrovės iniciatyva sudarytas administracinis susitarimas, „TeslaPay“ informavus apie savo iniciatyva parengtą trūkumų šalinimo planą, kurio didžioji dalis jau įgyvendinta. Likusią priemonių dalį įmonė įsipareigojo įgyvendinti iki spalio, o iki gruodžio – pateikti audito išvadą.
„TeslaPay“ užpernai uždirbo 1,5 mln. eurų pajamų – 50 proc. daugiau nei 2023 metais (1 mln. eurų) bei 20 tūkst. eurų pelno, kai 2023 metais patyrė 17 tūkst. eurų nuostolį, rodo Registrų centro duomenys. Praėjusių metų ataskaitos įmonė dar nėra pateikusi.
Įmonės naudos gavėjas yra estas Heiki Murula, turintis 64 proc. įmonės akcijų.
Naujausi komentarai