„East West Agro“ akcininkų ginčas: reikalaujama duomenų apie vadovo sandorius

G. Kvietkauskas sako, kad įmonės bendraįkūrėjo ir buvusio finansų vadovo kaltinimai jam nepagrįsti.
Negauna duomenų, įtaria apsimestinius sandorius
Kauno apylinkės teismas praėjusią savaitę priėmė nagrinėti apie 40 proc. „East West Agro“ akcijų valdančio D. Šidlausko ieškinį, kuriuo prašoma taikyti administracinę atsakomybę G. Kvietkauskui, BNS patvirtino teismas. Pirmasis bylos nagrinėjimo posėdis paskirtas birželio 17 dieną.
D. Šidlauskas BNS teigia stebintis „East West Agro“ sandorius ir mokėjimus „neaiškioms ir susijusioms“ įmonėms – jie, anot jo, gali siekti kelis šimtus tūkstančių eurų, – tačiau apie juos informacijos negaunantis, todėl mano, kad įmonei gali būti padaryta žala.
Jis sako reikalavęs pateikti duomenis apie mokėjimus, paskolas ir valdymo mokesčius, susijusius su G. Kvietkausku, jo sutuoktine bei jos įmone „Gesons“, investicijų fondu „Multi Asset Selection Fund“, taip pat su valdybos nariu Linu Strėliu ir jo valdoma įmone „Biglis“.
„Tai (ieškinys – BNS) apie susijusių asmenų sandorius ir abejotinus sandorius, apie kuriuos jis turėjo suteikti man informaciją. Jis jos nesuteikė, todėl negaliu toliau aiškintis tų dalykų. Dėl to dabar kreipiausi (į teismą – BNS) dėl informacijos neatskleidimo“, – BNS sakė D. Šidlauskas.
„Yra paskolos ir yra dar daug susijusių asmenų sandorių, kuriuos aš žinau, kuriuos dar kurį laiką mačiau, ir apie juos irgi esu uždavęs klausimus įmonei, įmonė nieko man nėra atsakiusi. (...) Viską sudėję mes jau kalbėtumėm apie milijonus. O milijonai jau įmonės finansinę būklę reikšmingai paveikia. Ir tai visa susiję su vieno žmogaus savivaliavimu“, – aiškino EWA akcininkas.
D. Šidlauskas, be kita ko, įtaria, kad apsimestinai finansuojamos valdybos narių įmonės.
„Esu įmonės įkūrėjas, 20 metų dirbu ir aš puikiai suprantu, kas yra normalūs sandoriai ir kas yra nenormalūs. (...) Matau, kad yra ne taip ir yra nemažos, reikšmingos sumos. Taip pat yra ir mokėjimai tiek savo (G. Kvietkausko – BNS) įmonei, tiek kitoms įmonėms, valdybos narių įmonėms už kažkokias paslaugas neaiškias. Manau, kad tai yra apsimestinis valdybos narių kompensavimas, nors įstatymas numato, kad valdybos nariams akcininkai nubalsuoja ir atlygį duoda, o ne įmonės direktorius pasirašinėja selektyviai kažkokias sutartėles ir kažkokius mokėjimus atlikinėja. Čia toks apsimestinis sandoris“, – BNS pasakojo D. Šidlauskas.
„Mačiau ir direktoriaus asmeninių išlaidų įmonės nemažai, kurias irgi prašiau paaiškinti“, – kalbėjo jis.
D. Šidlausko teigimu, G. Kvietkausko įsiskolinimai įmonei pernai lapkritį siekė apie 430 tūkst. eurų: „Nuo to laiko, mano žiniomis, ši suma padidėjo stipriai. Kiek – dabar nežinau, nes aš informacijos neturiu, jis nesidalina niekuo“.
Tuo metu G. Kvietkauskas, kuriam taip pat priklauso apie 40 proc. EWA akcijų, tikina, kad D. Šidlausko teiginiai nepagrįsti.
„Tokius teiginius vertinu kaip nepagrįstus. Paskolos akcininkams yra įprasta verslo praktika – tokių paskolų anksčiau yra gavęs tiek D. Šidlauskas, tiek aš. Tačiau šiuo metu nei man, nei su manimi susijusioms įmonėms nėra suteikta jokių paskolų, taip pat neturime jokių kitų finansinių įsipareigojimų EWA“, – raštu atsiųstame komentare BNS teigė G. Kvietkauskas.
„Kalbant apie informaciją akcininkams, bendrovė veikia laikydamasi teisės aktų ir akcininkų informavimo tvarkos. Jei akcininkui kyla klausimų dėl konkrečios informacijos, jie turi būti sprendžiami civilizuotai, teisiniu ir bendrovei žalos nedarančiu keliu“, – nurodė jis.
Registrų centrui pateiktoje 2025 metų EWA ataskaitoje nurodoma, kad G. Kvietkauskui pernai suteikta 399 tūkst. eurų paskolų, 2024 metais – 101 tūkst. eurų. Praėjusių metų pabaigoje jis įmonei buvo skolingas 415,8 tūkst. eurų.
Nuo to laiko, mano žiniomis, ši suma padidėjo stipriai. Kiek – dabar nežinau, nes aš informacijos neturiu, jis nesidalina niekuo.
Ataskaitoje taip pat teigiama, kad dviem valdybos nariams pernai priskaičiuota 252,8 tūkst. eurų darbo užmokesčio, o valdybos nariui, kuris nėra įmonės darbuotojas, nebuvo jokių išmokų.
Valdyboje dirba G. Kvietkauskas, L. Strėlis ir D. Šidlauskas. Pastarasis nurodomas kaip nevykdantysis valdybos narys, jis nebedirba įmonėje – iki praėjusių metų lapkričio jis dirbo EWA finansų vadovu, tačiau buvo atleistas.
Ruošia dar vieną ieškinį
G. Kvietkausko sutuoktinės įmonė „Gesons“ valdo apie 10,3 proc. „East West Agro“ akcijų. D. Šidlauskas teigia, kad šį paketą G. Kvietkauskas įsigijo už „East West Agro“ paskolą – šį sandorį jis taip pat žada skųsti teismui.
„Praeitų metų spalio mėnesį Gediminas Kvietkauskas deklaravo, kad jo susijusi įmonė „Gesons“ (...) įsigijo 10 proc. EWA akcijų, bet jis tas EWA akcijas įsigijo pasiėmęs paskolą Vilniaus kredito unijoje. (...) Jam reikėjo kažkiek įsinešti ir savo pinigų tam finansuoti, suma buvo arti 2 mln. eurų toms 10 proc. akcijų įsigyti. Jis, pasinaudodamas mūsų įmonės pinigais, persivedė sau kaip paskolą 200 tūkst. eurų. Turime įtarimą, kad tie pinigai buvo panaudoti „Gesons“ jo nuosavybės daliai finansuojant šitą sandorį. Ir tai pagal įstatymus yra nusikalstamas aktas, nes negalima už įmonės pinigus pirkti tos pačios įmonės akcijų“, – teigė D. Šidlauskas.
„Turime labai didžiulį pagrindą manyti, kad tai buvo panaudota akcijų įsigijimui, tada tektų atstatyti teisybę, sugrąžinti status quo, kuris buvo iki to sandorio“, – kalbėjo jis.
Tuo metu G. Kvietkauskas pabrėžė, kad akcininkų „diskusijos ar derybos“ dėl bendradarbiavimo sąlygų yra normali ir versle įprasta praktika.
„Svarbu, kad tokie klausimai būtų sprendžiami atsakingai ir nedarant žalos bendrovei, jos reputacijai ar smulkiesiems akcininkams. Aš asmeniškai jokių nesutarimų su kitais akcininkais neturiu“, – BNS komentare teigė EWA vadovas.
Tikisi, kad bendrovei ginčai nepakenks
D. Šidlauskas sako besitikintis, kad akcininkų ginčai įmonės veiklos nesutrikdys, jis taip pat mato didelį EWA potencialą, todėl savo akcijų paketo atsisakyti nežada.
„Mūsų bent interesas abiejų pusių yra tas pats, kad įmonei būtų kuo geriau. Stengiamės įmonei nekliudyti veiklos ir nesiekti kažkokio blogesnio rezultato. Įmonė (...) parduoda techniką, ją aptarnauja, teikia paslaugas ūkininkams. Ūkininkams šitie ginčai, nežinau kiek jie įtakoja jų sprendimą pirkti ar nepirkti, nemanyčiau, kad čia yra kažkoks labai reikšmingas faktorius“, – BNS aiškino D. Šidlauskas.
„Didžiausią riziką matau Kvietkausko asmenybėje – tai, ką jis gali padaryti prisiskolinęs ir skęsdamas. Čia vienintelė rizika, kurią aš matau įmonėje. Bet aš ją ir bandau dabar suvaldyti“, – pridūrė jis.
Tuo metu G. Kvietkauskas sako, kad viešai keliamos abejonės dėl bendrovės veiklos gali mažinti pasitikėjimą įmone ir daryti neigiamą įtaką jos akcijų kainai biržoje.
„Tokiu atveju pirmiausia nukenčia ne atskiri ginčo dalyviai, o visi akcininkai, įskaitant smulkiuosius“, – teigė G. Kvietkauskas.
„Noriu pabrėžti, kad nei EWA vadovybė, nei pagrindinis akcininkas nesiėmė jokių veiksmų, kurie kenktų bendrovei, jos akcininkams ar mažintų akcijų vertę. Mūsų prioritetas išlieka tas pats – stabilus bendrovės darbas, ilgalaikis augimas ir visų akcininkų interesų apsauga“, – teigė jis.
Akcininkai, be kita ko, nesutaria dėl pelno paskirstymo – balandžio pabaigoje jie nepritarė valdybos pasiūlytam projektui, pagal kurį dividendai šiemet nenumatyti.
D. Šidlauskas BNS aiškino atsisakęs balsuoti už 2025 metų finansinę ataskaitą ir pelno paskirstymą, kadangi neturėjo informacijos apie visus vykusius sandorius.
Tuo metu G. Kvietkauskas aiškino, kad sprendimai dėl pelno paskirstymo bus priimami bendrovės nustatyta tvarka, įvertinus „susidariusią situaciją ir bendrovės interesus“, o siūlymą nemokėti dividendų lėmė tai, kad svarbu sukaupti finansinį rezervą.
2025 metais akcininkams buvo išmokėta 797,1 tūkst. eurų dividendų, 2024 metais – 787,5 tūkst. eurų.
Pernai įmonė uždirbo 2,42 mln. eurų audituoto grynojo pelno – 55 proc. daugiau nei 2024 metais, jos pajamos siekė 41,9 mln. eurų ir buvo 31 proc. didesnės.
„East West Agro“ akcijos kotiruojamos Baltijos šalių biržų alternatyviojoje rinkoje „First North“.
Abejonės dėl „Gesons“ obligacijų platinimo
G. Kvietkausko sutuoktinės įmonė „Gesons“ per sutelktinio finansavimo platformą „Profitus“ balandžio pradžioje sėkmingai išplatino 3,5 mln. eurų obligacijų emisiją.
Pranešus apie kvietimą investuoti į obligacijas už jas siūlytos 7–9,5 proc. palūkanos, kurios būtų mokamos iš „Gesons“ gaunamo valdymo mokesčio ir „East West Agro“ dividendų. Vėliau, prieš pat obligacijų platinimą, šios idėjos atsisakyta.
„Jie pradėjo skelbtis ir reklamuoti, kad bus kažkoks valdymo mokestis, kurį mokės tai tuščiai įmonei („Gesons“ – BNS), kuri žmonos valdoma, ji visai nulinė įmonė. Buvo parašyta, kad (palūkanos – BNS) bus padengta iš dividendų, tai labai lengva paskaičiuoti – apie 250 tūkst. eurų, reiškia, tokios sumos pinigų ištekės iš visų akcininkų. (...) Išreiškiau savo poziciją, jokio atsakymo iš įmonės, iš generalinio negavau, bet jie gudriai paskui „iškarpė“ reklamas, paskui jas išvis išsiėmė“, – BNS teigė D. Šidlauskas.
Dėl obligacijų platinimo ir prieštarų jis kreipėsi į Lietuvos banką (LB) – pastarasis BNS informavo atkreipęs „Profitus“ dėmesį į pareigą užtikrinti, kad visa esminė ir investuotojui reikalinga informacija būtų aktuali, aiški, išsami ir teisinga.
LB taip pat pažymėjo, kad netikrina ir netvirtina sutelktinio finansavimo pasiūlymų, atsakomybė už informacijos teisingumą tenka projekto savininkui.
„Investuodami į sutelktinio finansavimo pasiūlymus investuotojai prisiima visą su investicija susijusią riziką, įskaitant prarasti dalį arba net visas investuotas lėšas“, – komentare BNS teigė LB.
„Gesons“ BNS teigė, kad obligacijų palūkanų mokėjimas nėra siejamas su vienu konkrečiu pajamų šaltiniu: „Valdymo mokestis buvo minimas kaip galimas šaltinis, tačiau tokio mokesčio „Gesons“ bendrovei EWA netaikys“.
„Palūkanos bus mokamos iš bendrų „Gesons“ pajamų ir pinigų srautų“, – komentare BNS teigė „Gesons“.
Pernai „Gesons“ pajamos siekė 126 tūkst. eurų, užpernai – 14 tūkst. eurų, jos grynasis pelnas pernai siekė 4,5 tūkst. eurų, o prieš metus buvo patyrusi 2,2 tūkst. eurų nuostolį. Įmonės įsipareigojimai bankui 2025 metų pabaigoje siekė 2,2 mln. eurų, rodo jos ataskaita, pateikta Registrų centrui.
Įmonė BNS aiškino, kad pajamas generuoja iš „įvairių veiklų“, pavyzdžiui, konsultacinė veikla pernai davė daugiau nei 100 tūkst. eurų, taip pat tikisi per dvejus metus gauti pajamų iš investicijų į technologijų startuolį „Pulsetto“.
„Dalis emisijos lėšų numatyta plėtrai ir investicijoms, kurios taip pat turėtų generuoti obligacijų aptarnavimui reikalingas lėšas“, – aiškino įmonė.
„Gesons“ teigimu, už kredito įstaigos paskolą ji įsigijo 10,31 proc. EWA akcijų paketą, o lėšomis iš pirmojo emisijos etapo obligacijų planuoja ją refinansuoti. Likusią emisijos dalį įmonė žada skirti verslo plėtrai.
„Gesons“ taip pat nurodė, kad emisija nėra „EWA skolinimosi ar finansavimo projektas“, o emisijos užtikrinimui įkeistos „Gesons“ ir G. Kvietkauskui priklausančios EWA akcijos – išviso 50,01 proc.
Įmonė skelbė, kad per du etapus ketina išplatinti 5 mln. eurų obligacijų. Kada planuojama antroji emisijos dalis, įmonė kol kas neįvardijo. Pasak jos, sprendimas bus priimtas įvertinus veiklos poreikius ir plėtros planus.
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