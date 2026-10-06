„Ekspress Grupp“ įsigijo Lietuvos lauko reklamos bendrovę

Šiuo sandoriu bendrovė teigia plečianti lauko reklamos verslą ne tik Estijoje ir Latvijoje, bet ir Lietuvos rinkoje.
„Įsigiję „LT Advert“, plečiame grupės lauko reklamos ir skaitmeninių ekranų veiklą į Lietuvą. Tai padeda siekti mūsų tikslo auginti pajamas, ypač gaunamas iš skaitmeninių produktų ir paslaugų. Mūsų klientai nuo šiol gali planuoti lauko reklamos kampanijas visose trijose Baltijos šalyse“, – pranešime cituojama „Ekspress Grupp“ valdybos pirmininkė Liina Liiv.
„Ekspress Grupp“ dukterinė bendrovė „LT Screens“ šių metų birželį pasirašė sutartį dėl 100 proc. „LT Advert“ akcijų įsigijimo. Lietuvos konkurencijos taryba sandoriui pritarė rugpjūčio 25 dieną. Sandorio kaina ir kitos sąlygos neatskleidžiamos.
„LT Advert“ valdo daugiau kaip 400 reklamos vietų daugiau nei 60 Lietuvos miestų, bendrovėje dirba apie 25 darbuotojus.
2026 metų pirmojo ketvirčio pabaigoje „Ekspress Grupp“ Estijoje ir Latvijoje iš viso priklausė 161 skaitmeninis ekranas.
1989 metais įkurta AS „Ekspress Grupp“ žiniasklaidos grupė veikia internetinės žiniasklaidos, leidybos, bilietų platinimo, lauko reklamos ir renginių organizavimo srityse. Grupėje dirba apie 1 tūkst. darbuotojų.
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