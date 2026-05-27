ESO įspėja elektrinių savininkus: šis terminas baigsis sekmadienį

ESO teigimu, šis reikalavimas taikomas įrenginiams, kurių įrengtoji galia viršija 100 kW, ir daugiausia aktualus verslo klientams, valdantiems didesnės galios elektrines bei energijos kaupimo sistemas.
„Pereinamasis laikotarpis baigiasi gegužės 31 d., todėl deklaracijų dar nepateikusius klientus raginame neatidėlioti – atlikti auditus, susitvarkyti dokumentus ir pasilikti laiko rezervą galimoms korekcijoms, jei jų prireiktų“, – pranešime cituojama ESO atstovė Rasa Juodkienė.
ESO duomenimis, deklaracijas šiuo metu yra pateikę beveik 400 objektų.
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