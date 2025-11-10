Galutinis teismo verdiktas: arklius konfiskavo teisėtai

Lapkričio 7 d. Kauno apygardos teismas atmetė V. S. apeliacinį skundą ir paliko galioti Alytaus apylinkės teismo nutartį, kuria savininkui uždrausta dvejus metus laikyti gyvūnus. Nors savininkas siekė susigrąžinti paimtus gyvūnus, teismas nurodė, kad toks sprendimas prieštarautų gyvūnų apsaugai nuo tolesnio netinkamo elgesio su jais.
Nutartyje pabrėžiama, kad VMVT sprendimas paimti gyvūnus iš nesaugios aplinkos dėl užfiksuoto žiauraus elgesio, įvertinus visų užfiksuotų pažeidimų mastą, yra teisėtas ir pagrįstas.
VMVT, dar 2024 m. vasarą atlikusi patikrinimą V. S. ūkyje, nustatė, kad savininkas žiauriai elgėsi su dalimi laikomų gyvūnų, netinkamai juos prižiūrėjo, inspektoriai taip pat aptiko nepaženklintų arklių ir nevakcinuotų laikomų šunų. Gyvūnams nebuvo suteikta būtina veterinarinė pagalba, jų laikymo sąlygos neatitiko rūšies ir fiziologijos poreikių, gyvūnai patyrė skausmą ir pavojų sveikatai: jiems trūko vandens, dalis gyvūnų buvo per liesi ir prastai įmitę, vienas arklys rastas su persuktu kaklu ir negydytas, apakęs, kitiems deformuotos kanopos – visa tai tik patvirtino sąmoningą ilgalaikį prastos gyvūnų sveikatos ignoravimą. Plačiau apie šią istoriją VMVT buvo rašyta čia.
Dėl šių veiksmų, laikantis Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo ir Administracinių nusižengimų kodekso nuostatų, gyvūnų laikytojui buvo paskirta 610 Eur bauda ir taikytas gyvūnų konfiskavimas: iš savininko paimti septyni arkliai ir neženklintas kumeliukas.
Aukštesnės instancijos teismas pritarė VMVT ir Alytaus apylinkės teismo vertinimui, kad dėl ilgai užsitęsusios gyvūnų nepriežiūros gyvūnų konfiskavimas buvo proporcinga, būtina ir vienintelė veiksminga priemonė jiems apsaugoti.
Kauno apygardos teismui atmetus V. S. skundą, jo prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos advokato paslaugoms iš VMVT taip pat nepriteistos.
Kauno apygardos teismo nutartis jau yra įsigaliojusi ir neskundžiama.
Naujausi komentarai