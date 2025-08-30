Gariūnų bendruomenėje – netektis: pranešame skaudžiausią žinią

Žinia apie netektį penktadienį pasidalyta Gariūnų verslo ir kultūros parko paskyroje feisbuke. „Pranešame skaudžiausią žinią – netekome sielos, vedlio, netekome pagrindo. Mus paliko Ramūnas Šeduikis – žmogus, kuris gyveno Gariūnais, žmogus, kuris jiems atidavė viską, ir dėl kurių jis išėjo. Žmogus, kuris gyveno kitiems su gigantiška širdimi“, – rašoma socialiniame tinkle.
Kaip skelbiama, atsisveikinimas su R. Šeduikiu vyks rugpjūčio 31 d. nuo 17 val. ir rugsėjo 1 d. nuo 9 val. iki 15.30 val. Gariūnų verslo ir kultūros parko Koncertų salėje (Gariūnų g. 70, 1 įėjimas).
