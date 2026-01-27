Į Lietuvą žengia britų fintech vienaragis

Lietuvos bankas (LB) antradienį pranešė davęs leidimą britų bendrovei įsigyti Lietuvos e. pinigų įstaigą „Blue EMI“.
„Lietuva nuosekliai tampa pirmuoju tarptautinių fintech bendrovių pasirinkimu ir „Checkout.com“ pavyzdys tą įrodo. Mūsų šalis yra finansinių inovacijų centras“, – pranešime sakė LB valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus.
„(Lietuvos – BNS) fintech sektoriaus brandumas ir aiški reguliacinė sistema, kurią užtikrina Lietuvos bankas, puikiai dera su mūsų misija kurti patikimą ir lengvai pritaikomą pasaulinę mokėjimų platformą““, – „Investuok Lietuvoje“ pranešime sakė „Checkout.com“ įkūrėjas ir vadovas Guillaume'as Pousaz'as (Gijomas Pusazas).
Pasak „Investuok Lietuvoje“ vadovo Elijaus Čivilio, britų įmonė yra būtent toks fintech investuotojas, kokį Lietuva ir nori pritraukti – ieškančių talentų, o ne kuo lengvesnių sąlygų veiklai.
Įgyvendinus sandorį „Checkout“ galės naudotis „Blue EMI“ kompetencijomis kriptovaliutų srityje, turės prieigą prie LB mokėjimo sistemos „Centrolink“.
Anot LB, „Checkout“ yra viena didžiausių mokėjimo sprendimų įmonių pasaulyje, ji teikia paslaugas e. prakybos ir fintech įmonėms.
Pasak agentūros, „Checkout“ įsigyta „Blue EMI“ teikia atvirosios bankininkystės paslaugas, siūlo integruotų mokėjimų bei kortelių mokėjimų paslaugas e. parduotuvėms ir sutelktinio finansavimo platformoms.
Įmonė turi LB licenciją teikti mokėjimo paslaugas bei leisti eurais denominuotas stabilios vertės kriptovaliutas instituciniams klientams.
Londone įsikūrusi „Checkout.com“ iš viso turi apie 2 tūkst. darbuotojų, ji aptarnauja tokias įmones kaip „eBay“, „Uber“, „Pinterest“, „Vinted“, „Klarna“, „HelloFresh“, „Sony“.
