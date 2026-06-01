„Ignitis grupė“ paskelbė naujo vadovo atranką

Pretendentai turi turėti ne mažiau kaip 7–10 metų aukščiausio lygio vadovavimo patirties, iš jų bent trejus metus – didelėje tarptautinėje organizacijoje.
Kandidatai paraiškas kviečiami teikti iki birželio 30 dienos.
D. Maikštėnas yra ir įmonės generalinis direktorius, ir valdybos pirmininkas.
Pagal įstatymus valstybės valdomos bendrovės vadovu tas pats asmuo gali būti skiriamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Jo kadencija trunka penkerius metus.
Grupės vadovo darbo užmokestis svyruoja nuo 21,7 tūkst. iki 25 tūkst. eurų (neatskaičius mokesčių), rašoma darbo skelbime.
Buvęs finansų ministras Rimantas Šadžius pernai kovą teigė, kad grupės stebėtojų taryba turėtų svarstyti vadovų atsakomybę dėl galinčio vėluoti pirmojo jūros vėjo parko projekto, tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda tuo pat metu tikino, kad sprendimus dėl D. Maikštėno atsakomybės įvertins įmonės stebėtojų taryba ir valdyba. „Ignitis grupės“ vadovybę kritikavo ir buvęs premjeras Gintautas Paluckas.
Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas interviu BNS praėjusią savaitę sakė, kad sunkumai įgyvendinant pirmąjį 700 megavatų (MW) galios jūros vėjo parko projektą, kuriuos pripažino tiek auditoriai, tiek pati „Ignitis grupė“, nėra jos vadovo D. Maikštėno ar įmonės atsakomybės klausimas – anot jo, tai buvo prastas praėjusios kadencijos valdžios sprendimas pirmiausia vystyti jėgaines Baltijos jūroje be valstybės paramos.
D. Maikštėnas „Ignitis grupei“ vadovauja nuo 2018 metų.
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