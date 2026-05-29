ILTE siekia tapti Europos investicijų fondo akcininke

Pasak ILTE vadovo Dainiaus Vilčinsko, tai svarbus banko brandos etapas, o ILTE tikisi toliau bendradarbiauti su EIB ir EIF siekdamas baigti formalumus.
„Tapimas EIF akcininke ILTE suteiktų dar daugiau galimybių tiesiogiai dalyvauti formuojant Europos lygmens finansavimo sprendimus ir gauti veiklai aktualių įžvalgų apie šios srities raidą bei tendencijas“, – pranešime teigė D. Vilčinskas.
Anot finansų ministro Kristupo Vaitiekūno, EIB grupė yra patikima Lietuvos partnerė – nuo 1994 metų jos investicijos Lietuvoje viršijo 5 mlrd. eurų finansuojant aplinkosaugos, infrastruktūros, inovacijų bei kitas strategines sritis.
„ILTE siekis tapti EIF akcininke rodo, kad Lietuva nori ne tik naudotis europinėmis finansinėmis priemonėmis, bet ir aktyviau dalyvauti jas kuriant“, – teigė K. Vaitiekūnas.
Pasak pranešimo, į ILTE valdyseną jau įsitraukė EIF atstovas, institucijas taip pat sieja bendros iniciatyvos – Baltijos inovacijų fondai padeda auginti privataus kapitalo rinką regione, privačios skolos fondų priemonė skatina privačios skolos rinkos vystymąsi Lietuvoje, o bendradarbiavimas dėl planuojamo Trijų jūrų iniciatyvos infrastruktūros fondo prisidės prie investicijų į prioritetinę infrastruktūrą.
EIF akcininkai jau yra Vokietijos KfW, Prancūzijos Bpifrance, Italijos CDP, Lenkijos BGK, Ispanijos ICO ir kiti.
EIB yra didžiausias Europos investicijų fondo akcininkas.
Naujausi komentarai