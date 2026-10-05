ILTE šiems darbuotojams kas mėnesį mokės 2,3 tūkst. eurų išmoką

Tokį įsipareigojimą ILTE prisiėmė prisijungdama prie Lietuvos organizacijų įsipareigojimų visuotinei gynybai chartijos.
Prisijungęs prie iniciatyvos bankas taip pat įsipareigojo stiprinti darbuotojų pasirengimą galimoms krizėms, organizacijos atsparumą ir veiklos tęstinumą. Numatyta rengti darbuotojų mokymus ir pratybas, nustatyti atsakomybes krizės atveju bei stiprinti bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis.
„Suprantame, kad vienas svarbiausių uždavinių – tinkamas pasirengimas skirtingiems scenarijams, tiek žmonių, tiek organizacijų. Atitinkamai, pasirašydami Chartiją norime šį pasirengimą stiprinti praktiškai ir ILTE veikloje“, – pranešime cituojamas ILTE vadovas Dainius Vilčinskas.
ILTE teigimu, infrastruktūra, saugumas ir atsparumas yra viena pagrindinių banko strateginių poveikio krypčių. Bankas taip pat finansuoja Lietuvos gynybos sektoriaus įmones.
Lietuvos organizacijų įsipareigojimų visuotinei gynybai chartiją inicijavo asociacija „Visuotinė gynyba“. Ją pasirašiusios organizacijos įsipareigoja kasmet įgyvendinti konkrečias pasirengimo priemones.
Asociacijos duomenimis, spalį prie chartijos buvo prisijungę apie 90 verslo, savivaldos, nevyriausybinių organizacijų, asociacijų ir valstybės institucijų.
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