Ispanijos bendrovė perka Landsbergienės mokyklų ir darželių tinklą

Sandoris bus baigtas gavus Konkurencijos tarybos pritarimą, ketvirtadienį pranešė tinklas.
„Investuodami į Lietuvos švietimo ateitį atsinešame pasaulinę patirtį ir kompetencijas, tačiau tuo pat metu siekiame išlaikyti pagarbą vietinei ugdymo tradicijai“, – pranešime teigė „Globeducate“ švietimo direktorius Daniel'is Jones'as (Danielis Džounsas).
Pasak pranešimo, Lietuvos tinklo prisijungimas prie „Globeducate“ yra svarbus žingsnis, kuris sustiprina A. Landsbergienės įkurtos mokyklos misiją.
„Pradėję nuo keliolikos vaikų ugdymo užaugome tiek, kad galime tapti tarptautinio, pasaulyje pripažinto tinklo dalimi. Tą vertinu kaip organizacijos brandos ženklą ir patvirtinimą, kad mūsų kryptis, vertybės ir pedagoginis kelias yra stiprūs, aktualūs ir vertinami ne tik Lietuvoje“, – pranešime teigė A. Landsbergienė.
Anot pranešimo, „Globeducate“ mokykloms ir darželiams atvers tarptautinio tinklo galimybes – dalyvavimą renginiuose ir tarptautiniuose mainuose.
Tinklas siūlo įvairias tarptautines, nacionalines ir vietines mokymo programas, įskaitant Anglijos, Kipro, Prancūzijos, Indijos, Italijos, Maroko, Portugalijos ir Ispanijos programas, taip pat tarptautinį bakalaureatą nuo pradinių klasių programos iki IB diplomo.
„Globeducate“ grupė, kaip ir Karalienės Mortos mokyklos, priklauso „Eco-School“ tinklui, o visi tinklo mokyklų vaikai gauna naudos iš oficialios grupės partnerystės su Pasauliniu gamtos fondu (WWF).
„Globeducate“ jungia daugiau nei 65 mokyklas bei internetinių programų, kuriose mokosi daugiau nei 40 tūkst. mokinių vienuolikoje šalių Europoje, Šiaurės Amerikoje, Šiaurės Afrikoje ir Indijoje.
Darželiai „Vaikystės sodas“ veikia Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje.
Karalienės Mortos mokykla 2024–2025 finansiniais metais (nuo 2024 metų liepos iki 2025 metų birželio pabaigos) gavo 7,555 mln. eurų pajamų – 17 proc. daugiau nei ankstesniais metais (6,448 mln. eurų), jos grynasis pelnas augo 52,5 proc. iki 2,259 mln. eurų (1,481 mln. eurų). Pernai ji išmokėjo 1,75 mln. eurų dividendų (1,45 mln. eurų), rodo įmonės ataskaita, pateikta Registrų centrui.
Didžiausiu privačių darželių tinklu Lietuvoje (jame yra 11 vadinamųjų sodelių) prisistatantis „Vaikystės sodas“ praėjusiais finansiniais metais gavo 5,67 mln. eurų pajamų (5,164 mln. eurų) ir uždirbo 1,365 mln. eurų grynojo pelno (1,266 mln. eurų). Informacijos apie dividendus įmonė Registrų centrui nėra pateikusi.
A. Landsbergienės valdoma įmonė „Kibirkštis“ turi po 100 proc. abiejų švietimo įstaigų akcijų.
BNS rašė, kad pernai lapkritį A. Landsbergienės sutuoktinis, buvęs užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis buvo paskirtas Bernardo ir Susan Liautaud vizituojančiuoju mokslo darbuotoju Stanfordo universitete.
A. Landsbergienė 2022 metų vasarį įsigijo namą Graikijoje.
G. Landsbergis ėjo Lietuvos užsienio reikalų ministro pareigas nuo 2020 metų iki 2024 metų gruodžio.
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