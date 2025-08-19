Įvardijo, kiek milijonų investuos į „Rheinmetall“ gamyklos projektą

Tokį sprendimą priėmė „Epso-G“ valdyba, o pritarus akcininkei Energetikos ministerijai tokia suma bus padidintas „Epso-G Invest“ įstatinis kapitalas, antradienį pranešė grupė.
Akcininkė turės pritarti siūlymui padidinti „Epso“G“ turimų „Epso-G Invest“ akcijų skaičių nuo 1 912 500 iki 3 776 856 vienetų, pasirašyti akcijų sutartį ir patvirtinti jos esmines sąlygas.
BNS rugpjūčio pradžioje rašė, ka kita netiesioginė projekto dalininkė – valstybės valdoma bendrovė „Valstybės investicinis kapitalas“ (VIK) ketina išplatinti projektui finansuoti skirtą iki 55 mln. eurų vertės obligacijų emisiją.
Pernai gruodį VIK valdyba pritarė iki 71,05 mln. eurų vertės įmonės investicijoms į „Epso-G Invest“ įsigyjant 49 proc. jos akcijų už 18,375 mln. eurų bei vėliau papildomai investuojant iki 52,675 mln. eurų.
„Rheinmetall“ ir „Epso-G Invest“ bei Giraitės ginkluotės gamykla pernai gruodžio pabaigoje pasirašė sutartį dėl bendros įmonės steigimo – įmonė įgyvendins preliminarios 260–300 mln. eurų vertės 155 mm artilerijos amunicijos gamyklos Baisogaloje projektą.
Pradiniame etape „Epso-G Ivest“ įnašas į bendrą įmonę siekė apie 36,5 mln. eurų – tiek pernai gruodį buvo padidintas jos kapitalas. 51 proc. jos akcijų valdo „Epso-G“, 49 proc. – „Valstybės investicinis kapitalas“.
„Epso-G Invest“ kartu su „Rheinmetall“ įgyvendinamą projektą numatoma užbaigti 2027 metų pradžioje.
Pagal pernai gruodį pasirašytą sutartį „Rheinmetall“ priklauso 51 proc., „Epso-G Invest“ – 48 proc., o Giraitės ginkluotės gamyklai – 1 proc. „Rheinmetall Defence Lietuvos“ akcijų.
