Joninių savaitgalį lietuviai iškepė šimtus tonų mėsos

„Ilgaisiais vasaros savaitgaliais lietuviai stengiasi nepraleisti progos išvykti į gamtą ir užkaisti kepsninių ar šašlykinių, o jei orai leidžia – papoilsiauti gamtoje bent kelias dienas. Šios Joninės tokią tendenciją tik patvirtina. Lyginant šiuos metus su praėjusiais, kai papildomo laisvadienio neturėjome, mėsos pardavimai per Jonines išaugo 17 proc. Be to, šįmet orai gerokai karštesni, savaitgalis buvo be lietaus, tad ir troškulys žmones kankino labiau – gaiviųjų gėrimų pardavimai buvo net 39 proc. didesni nei pernai“, – sako „Maximos“ komercijos direktorė Vilma Drulienė.

Mėsos ir gėrimų pardavimai gerokai išaugo ir lyginant juos su įprastu šių metų savaitgaliu: mėsos prekybos tinklo parduotuvėse parduota 35 proc., gėrimų – 24 proc. daugiau.

Remiantis prekybos tinklo statistika, lietuviai lieka ištikimi įpročiams ir dažniausiai kepimui renkasi kiaulieną. Per tris dienas parduota 50 tonų šviežios kiaulienos, antra tiek sveriamų šašlykų ir dar 28 tūkst. pakuočių fasuotų šašlykų. Antra pagal populiarumą – paukštiena, kurios prekybos tinklo parduotuvėse nupirkta 25 tonos ir dar 12 tūkst. pakuočių paukštienos šašlykų. Kiaulienos ir paukštienos dešrelių bendrai parduota apie 22 tonos ir dar 15 tūkst. fasuotų pakuočių.

Tiesa, pagal pardavimų augimą labiausiai išsiskiria paukštienos dešrelės, kurių šįmet nupirkta daugiau nei dukart tiek, kiek pernai, ir net dešimt kartų daugiau nei užpernai. Dar vienas pokytis – lietuviai vis dažniau renkasi kepimui jau paruoštą mėsą. „Šviežios mėsos šašlykų pardavimai šįmet, lyginant su pernai, išaugo 56 proc., o štai šviežios kiaulienos – sumažėjo 17 proc., nors per ankstesnes Jonines šių prekių pardavimai buvo stabilūs“, – teigia V. Drulienė.

Gaiviųjų gėrimų prekybos tinklo parduotuvėse bendrai parduota net 2 mln. butelių. Atsižvelgiant į tai, kad didelės dalies jų tūris siekia 1,5 litro arba 2 litrus, galima drąsiai teigti, kad bendras nupirktų gėrimų kiekis viršija 2500 kubinių metrų – tiek vandens talpina Olimpinis plaukimo baseinas.

Iš gaiviųjų gėrimų populiariausi – gazuoti gėrimai ir gazuotas vanduo, kurių bendrai nupirkta per 1 mln. pakuočių.

Pagal pardavimų augimą taip pat išsiskiria ekologiškos sultys, nektarai ir sulčių gėrimai bei beržų sula – jų pardavimai, lyginant su pernykštėmis Joninėmis, išaugo daugiau nei du kartus, o taip pat izotoniniai gėrimai, kurių parduota 2,5 karto daugiau nei pernai metais.