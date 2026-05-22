Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose lankėsi JAE ambasadorė

Vizito tikslas – susitikti su Lietuvos – Jungtinių Arabų Emyratų verslo tarybos nariais, aptarti regiono aktualijas bei įvertinti tolesnes dvišalio ekonominio bendradarbiavimo galimybes.
Susitikimo metu daug dėmesio skirta Lietuvos verslo galimybėms Jungtinių Arabų Emyratų rinkoje. Diskusijose akcentuota, kad JAE išlieka viena svarbiausių verslo ir inovacijų platformų Artimuosiuose Rytuose, atverianti plačias perspektyvas technologijų, logistikos, medicinos, žaliųjų inovacijų, gamybos ir paslaugų sektoriams.
Ambasadorė pabrėžė, jog Lietuva ir Baltijos šalys vis dar nėra pakankamai gerai pažįstamos JAE verslo bendruomenei, todėl itin svarbu stiprinti ekonominius ryšius, didinti verslo matomumą bei aktyviau pristatyti regiono potencialą tarptautinėse rinkose. Pasak jos, didesnis abipusis pažinimas gali tapti svarbiu pagrindu naujoms partnerystėms ir investicijoms.
Susitikimo dalyviai taip pat diskutavo apie būtinybę organizuoti daugiau verslo misijų, B2B susitikimų bei kitų bendrų renginių, kurie padėtų Lietuvos įmonėms lengviau užmegzti ryšius su JAE partneriais ir geriau suprasti regiono verslo kultūrą bei rinkos specifiką.
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Zigmantas Dargevičius susitikimo metu teigė, kad ši kryptinga partnerystė ir jos ekselencijos vizitas taps reikšmingu impulsu dvišalio dialogo stiprinimui bei reikšmingai prisidės prie abipusiai naudingo bendradarbiavimo plėtros.
Lietuvos – Jungtinių Arabų Emyratų verslo tarybos pirmininkas, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų viceprezidentas Vidas Butkus savo ruožtu dar kartą patvirtino įsipareigojimą toliau stiprinti ir plėtoti Lietuvos – Jungtinių Arabų Emyratų verslo tarybos veiklą. Jis pabrėžė, kad Tarybos veikla plėtojama kryptingai ir nuosekliai, o net ir nedideli, tačiau tęstiniai žingsniai leidžia pasiekti reikšmingų rezultatų stiprinant Lietuvos ir JAE verslo ryšius.
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