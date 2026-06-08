„Kelių priežiūros“ valdyba turi naują pirmininkę

J. Abromavičienė yra pastatų priežiūros grupės „Civinity“ antrinės įmonės „Civinity Engineering“ valdybos pirmininkė ir grupės antrinės įmonės „Valandinis“ nepriklausoma valdybos narė.
J. Abromavičienė turi ilgametę patirtį strateginio valdymo, organizacijų vystymo ir veiklos efektyvinimo srityse, teigiama pranešime.
Anksčiau ji buvo savivaldybės įstaigos „Vilniaus miesto būstas“ valdybos narė, vadovavo „Lietuvos geležinkelių“ strategijai ir verslo plėtra, vadovavo Geležinkelių logistikos parkui, rodo jos paskyra „LinkedIne“.
„Kelių priežiūros“ valdyba išrinkta gegužės pabaigoje. Joje, be pirmininkės, yra dar trys nepriklausomi nariai – Vilniaus miesto tvarkymo įmonės „Grinda“ vadovas Jonas Davidavičius, naftos ir suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalų operatorės „KN Energies“ finansų vadovas Tomas Tumėnas, energetikos grupės „Epso-G“ rangos verslo plėtros vadovė Dalia Andrulionienė.
Susisiekimo ministerijos atstovė valdyboje – Kelių transporto grupės vyresnioji patarėja Jūratė Bogdevičienė.
„Kelių priežiūroje“ dirba daugiau kaip 2 tūkst. darbuotojų.
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(be temos)