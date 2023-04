Konkurencijos taryba antstolių prašys išieškoti baudas iš 11 NT agentūrų

Anot tarybos, baudų nesumokėjo ir nepateikė finansinių garantijų agentūros „Augida“, „Hausa“, „Juda NT“, „Laurus Real Estate“, „Namelita“, NT paslaugų centras, „Oberstata“, „Proreal Invest“, „Rebesta“, „Renatos namai“, „Rezidentas“.

Dar vienai baudos nesumokėjusiai pažeidėjai institucija pateikė finansinį reikalavimą bankroto byloje.

Pernai gruodžio pabaigoje taryba paskelbė, kad Lietuvos nekilnojamojo turto agentūrų asociacija ir jos 39 narės susitarė nevilioti vienos kitų klientų bei brokerių ir taip apribojo tarpusavio konkurenciją. Už Konkurencijos įstatymo ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pažeidimą iš viso buvo skirta 969 tūkst. eurų baudų.

Kovo 29 dieną baigėsi trijų mėnesių terminas, per kurį pažeidėjos turėjo į valstybės biudžetą sumokėti baudas už konkurenciją ribojantį susitarimą, nepaisant to, ar nutarimą apskundė teismui. Per šį terminą asociacija ir 21 įmonė baudas sumokėjo.